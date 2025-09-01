Лабытнанги © yanao.ru

Три учебных заведения – в Лабытнанги, Новом Уренгое, Муравленко и Мужах открылись после масштабной реновации.

В Лабытнанги завершено обновление Старшей школы.

После модернизации школа превратилась в современный образовательный центр с уникальными возможностями для старшеклассников. Здесь появились специализированные лаборатории по химии, физике и биологии с новейшим оборудованием, включая интерактивный анатомический стол Пирогова для будущих медиков. Особой гордостью стали профессиональные мастерские, где ученики смогут осваивать управление беспилотниками и проходить подготовку к экзаменам на водительские права.

Образовательная среда также включает лекционные аудитории, зоны для семинаров и индивидуальных консультаций, современные коворкинг-пространства и специальную зону отдыха «Место силы» для творчества и молодежных инициатив.

Учебное заведение основано в 1960 году. После масштабной реновации оно преобразовано в современную старшую школу. Общая численность учащихся в новом учебном году составит около 270 старшеклассников. Школа предлагает 22 варианта профильного обучения, позволяя каждому ученику углубленно изучать выбранные дисциплины.

В самой большой в Муравленко школе №5 завершена масштабная модернизация.

Учеников ждут просторные классы с новейшим оборудованием, безопасная и комфортная среда для учебы и творчества. В этом году она распахнет свои двери для 930 ребят.

Учебные помещения полностью преобразились – заменены все инженерные коммуникации, установлены энергоэффективные системы освещения и вентиляции, обновлена внутренняя отделка. Полностью заменили мебель и оборудование в классах. Особое внимание уделено начальной школе – здесь создана особая развивающая среда с эргономичной мебелью и современными учебными комплексами.

Ее построили в 1990 году. В рамках работ заменены все инженерные системы, внутренняя отделка и фасад. Закуплена новая мебель и оборудование. На пришкольной территории появились «Аллея Пушкина», многофункциональная спортивная площадка и амфитеатр. Уже 1 сентября более 900 учеников вернутся в родные стены. Школа всегда отличалась углубленным изучением творческих дисциплин. В 2024 году открылся класс «Искусств». А в этом году появится первый в Муравленко «Арт-класс». Введение эстетических классов на Ямале является частью приоритетной программы губернатора

Внешний облик школы также кардинально изменился: выполнен ремонт фасада, благоустроена прилегающая территория. На школьном дворе появилась «Аллея Пушкина» с ротондой, многофункциональная спортивная площадка, амфитеатр на 50 человек, а также зоны для отдыха. Контрольно-пропускной пункт и организованная входная группа обеспечат безопасность школьников.

В средней школе № 1 Нового Уренгоя обновлены фасад, инженерные коммуникации, отремонтирован подвал, а также появились витражные окна.

Отделка полов, стен, потолков выполнена в стиле «индустриальный лофт», а также полностью обновлена мебель. Осуществлено благоустройство территории – построены баскетбольно-волейбольная и футбольная площадки, дорожки заасфальтированы, уложен газон. Перед зданием школы установлены три флагштока. На период проведения реновации учеников перевели в Арктический лицей, уже с нового учебного года порядка 940 юных новоуренгойцев смогут вновь учиться в обновленной первой школе.

Создать на Ямале лучшую территорию детства – один из приоритетов работы правительства Ямала. В округе реализуется поручение главы региона по строительству 25 новых школ. В прошлом году завершено строительство школы в Тарко-Сале и реконструкция образовательного учреждения в Харпе. Всего с 2019 года построено уже 16 новых школ, а еще 9 открыты после реновации. Сейчас сразу три школы строятся в Ноябрьске и две в Салехарде. Одна из них возводится в рамках механизма инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Еще две в рамках этого механизма строятся в Тарко-Сале и Губкинском. Строительство решает задачи национального проекта «Молодежь и дети».

В Мужах открылась отремонтированная школа имени Героя Советского Союза Николая Архангельского.

Во время капитального ремонта школы был применен новый подход к организации пространства. В учебных классах появились стеклянные витражи, а актовый и хореографический залы были модернизированы. В школе создали несколько зон для занятий и мероприятий: в начальной школе — «Орлята России», в старшей — «Движение первых» и патриотический холл. На фасаде здания разместили портрет Героя Советского Союза Николая Архангельского, чье имя носит школа.