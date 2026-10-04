Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова открылась в Новом Уренгое

ДШИ им. С.В.Рахманинова в Новом Уренгое самая большая детская школа искусств в Арктике площадью порядка 12 тысяч квадратных метров. Четырёхэтажное здание расположено в южной части города. В этом учебном году здесь будут обучаться творческим дисциплинам более тысячи юных ямальцев. Строительство школы велось АО «Мостострой-11» на протяжении трех лет. Архитектурный облик здания стал заметным элементом городской среды: выразительную индивидуальность ему придают декоративная ламельная отделка фасада, архитектурная подсветка и интеллектуальная система освещения. Особую атмосферу формируют художественные детали: лестничные пролеты украшают цитаты деятелей культуры, входную зону — барельефы и дизайнерское освещение. Для комфорта учеников обустроены зоны отдыха в виде отдельных кабинок и подиумов с мягкими модулями, а для родителей — удобные зоны ожидания.

Все пространства школы созданы так, чтобы вдохновлять и помогать раскрываться талантам. Оснащение и продуманная архитектура здания создают идеальные условия для разных форм творческой деятельности. Здесь оборудован просторный концертный зал на 300 мест. Он станет площадкой для отчетных концертов, фестивалей и значимых культурных событий. Отдельно обустроены оркестровый и хоровые залы.

Для обучающихся по программе театрального искусства есть отдельное пространство, где ребята смогут пробовать себя в актерском мастерстве. Учебные классы и залы оснащены современной техникой и новыми музыкальными инструментами — всего закуплено около 150 единиц.

Занятия по изобразительному искусству будут проходить в светлых и удобных классах живописи и декоративно-прикладного творчества, а для музыкантов подготовлены специализированные кабинеты, оснащенные всем необходимым для освоения инструментального исполнительства.

Отдельные классы отведены под изучение теоретических дисциплин. В школе есть мастерские, студии и просторные зоны для выставок и тематических мероприятий. Это позволит ребятам не только учиться, но и демонстрировать свои достижения, участвовать в экспозициях и культурных проектах.

Особого внимания заслуживает многофункциональная студия для фото, видео и звукозаписи, где ученики смогут осваивать актуальные творческие профессии и создавать собственные медиапроекты.

Для самых юных ямальцев работают классы подготовительного отделения: здесь малыши сделают первые шаги в мир искусства, привыкая к творческой атмосфере, и раскроют свои способности.

По случаю торжественного открытия школы состоялся праздничный концерт. На сцене выступили победители и член жюри Международного конкурса молодых музыкантов «Симфония Ямала»: скрипач Андрей Пережогин, пианист Даниэль Диас Падилья, а также известный российский виолончелист Александр Рамм. Ярким дополнением программы стали выступления сводного оркестра и хора детской школы искусств.