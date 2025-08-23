© yanao.ru

Детский технопарк «Лаборатория» открылся в Новом Уренгое, он станет не просто учебным центром, а настоящим креативным хабом для раскрытия инженерных талантов жителей «газовой столицы» Ямала. Открытие кванториума приурочено к 50-летию Нового Уренгоя. Это не просто подарок — это инвестиция в будущее, в развитие детского инженерного мышления и профессионального лидерства. Здесь созданы творческие лаборатории по 11 направлениям, такие как «Аэроквантум» и «Геоквантум», «Автоквантум» с мастерской, «Био-квантум», «Dataквантум», «Промробоквантум», «IT-Квантум», «Энерджиквантум», «VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум», «Хайтек-квантум». Для общения и совместных проектов детей из разных секций предусмотрены зоны проектной деятельности и коворкинга. Любители шахмат и астрономии в Новом Уренгое оценят планетарий и шахматную гостиную, тут есть интерактивный музей, выставочный зал, лекторий. В помещении буфета разместилось два зала на 20 и 40 мест. Этот кванториум стал вторым детским технопарком в регионе, первый открылся в a Ноябрьске в прошлом году.

Лаборатория построена в микрорайоне Славянский при поддержке ПАО «НОВАТЭК».На его возведение ушло два года. Уникальное четырехэтажное здание общей площадью более 10 тысяч квадратных метров отличается оригинальной шестиугольной формой и наполнено светом благодаря панорамному остеклению. Интерьер центра выполнен в концепции единения природы и технологий.

Лаборатория сможет принимать около двух тысяч ребят в год. Школьники будут обучаться по программам инженерно-технического и естественно-научного профиля в сопровождении опытных наставников-педагогов, в том числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса. Привлечено более 20 партнеров, в том числе ведущие корпорации и вузы России — «Газпром», «Сибур», «Сбер», МФТИ, «Радар ММС».

Стены нового образовательного парка в Новом Уренгое украсили научные мотивы. Космические корабли, электронные схемы и растительные орнаменты стали не только элементами дизайна, но и помогут с навигацией в здании. Узор в виде электронных микросхем появился рядом с «Хайтек-квантом». Коридор, ведущий к планетарию, украшен портретом Юрия Гагарина, спутниками и ракетами. А берёзовые листья и почки укажут путь в лабораторию гидропоники.

В конференц-зале на 300 мест установлена система постановочного освещения с автоматическим управлением. В зале на третьем этаже появилась технология 3D-мэппинга — мощные проекторы будут проецировать изображения на стены, создавая эффект оживших картин.

На территории образовательного центра установлены скамейки, высажены деревья и кустарники.

2025 год юбилейный для опорных городов Ямала. Юбилеи Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда празднуются настолько широко, что Правительству региона даже пришлось разводить их между собой, в разные выходные. Торжества уже стартовали и продлятся целый месяц!

