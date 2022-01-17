Новый экологичный гофроформирователь от уральской компании ПОСТЭКС

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Резидент технопарка высоких технологий — компания «ПОСТЭКС» выпустил на рынок новую модификацию разработанного в компании гофроформирователя. Это более экологичное и экономичное решение с использованием биоразлагаемого клея из восстанавливаемых ресурсов (скотч не применяется).

В настоящее время первое устройство успешно установлено и работает на одном из предприятий крупнейшего холдинга страны по переработке молока.

Производительность нового гофроформирователя до 30 коробок в минуту, это в три раза выше аналогичных параметров предыдущих версий.

Параметры формирователя:

-магазин заготовок (возможность пополнения без остановки машины)

-кнопка аварийной остановки

-русифицированный дисплей Touch Screen

-регулировка скорости: Ступенчатая (4 ступени)

-функция: «нет заготовки-остановка машины»

-отвод готовых гофро-лотков на имеющийся транспортер у заказчика.

— датчик на выходе, контролирующий переполнение гофро-лотков на транспортере. Если транспортер заполнен, формирователь останавливается в режим ожидания, пока датчик не даст команду, что транспортер освобожден и готов к поступлению нового гофро-лотка из формирователя.

-перенастройка оборудования на новый тип размер гофро-лотка требует до 30 минут.

-ориентировочный вес до 1 т.

-ориентировочные габариты: 1,5×3,8 м.

Дополнительно: Шеф-монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала на территории заказчика (месте поставки).

Устройство предназначено для формирования гофролотков типа «телевизор» с клеевой фиксацией всех боковых стенок, с использованием горячего клея (клея, разогретого до высоких температур, с использованием специальных систем подачи горячего клея, подогреваемых шлангов, сопел, клеевой станции с устройством плавления и прокачки такого клея).

Иван Постников уточнил: «Нами разработаны несколько вариантов гофроформирователей, отличающихся по: производительности (от 10 до 30 коробов в минуту); размерам складываемых коробов (например, короб длиной 240 мм и длиной до 630 мм); типу коробов (четырехклапанный короб, лоток типа „телевизор“); способу склейки (возможен скотч, либо горячий клей, либо используются механические картонные замки) под задачи различного производства. Уже около сотни произведенных нашей компанией формирователей и заклейщиков успешно работают на предприятиях по всей России от Белгорода, Курска и Смоленска, до Иркутска, Красноярска и Барнаула».

Разработка запатентована, производство и сборка — на 90% в производственных цехах ПОСТЭКС, комплектующие — лучшее, что есть у отечественных и зарубежных производителей.

Компания «ПОСТЭКС» — резидент технопарка высоких технологий с 2016 года. Основные направления деятельности компании сейчас: производство формирователей и заклейщиков гофрокоробов, автоматизация производственных процессов конечного цикла производства, связанного с гофрокоробами, конвейерные системы, сервисное обслуживание. Сегмент, на который «ПОСТЭКС» ориентирован, связан с разработкой оборудования для автоматизации укладки продукта в гофрокороб, формированием гофрокоробов, заклейкой и укладкой коробов на поддоны.

Компанией реализованы около сотни проектов от 300 тысяч рублей до 12 млн руб., которые по сей день работают, увеличивая эффективность труда заказчиков при снижении затрат на производство.

Один из самых значимых результатов — всё без исключения оборудование и комплексные системы, спроектированные и произведенные за 10 лет работы ПОСТЭКС, на сегодняшний день находятся в работе.

Справочная информация: компания является членом Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ. Уплаченные в 2021 году налоги превысили 5 миллионов рублей.

В Свердловской области и УрФО в целом компания уже зарекомендовала себя как признанный эксперт в сфере автоматизации производственных процессов.

В настоящее время среди клиентов компании: АО «РусАгро», предприятия АО «Милком», агропромышленный холдинг Мираторг, Makfa, Русская овощная компания, Вологодский агрокомплекс, Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», Пермский хладокомбинат «Созвездие», «Черкашин и партнеры», АО «ХК «Ополье» (молочный холдинг, входящий в корпорацию ПепсиКо), кондитерское объединение «Сладиал" — один из лидеров УРФО по производству кондитерских изделий, «Глянцмастер» — крупнейший региональный производитель обувной косметики (торговая марка ШТРИХ),и другие.

https://youtu.be/EusCVaxTJbY