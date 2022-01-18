© Бионышева ЕленаСделано у нас

Компания Promobot — это крупнейший в России и Европе производитель сервисных роботов. За 8 лет студенческий стартап вырос в компанию с тремя офисами и более чем сотней сотрудников, поставляющую продукцию в 43 страны. Корреспондент «Сделано у нас» посетила Promobot и узнала, с какими задачами роботы могут справляться уже сегодня.

От стартапа — до экспортера года

В январе 2013 года студент 5-го курса Пермского государственного политехнического университета Олег Кивокурцев вместе с одногруппником Максимом Утевым и аспирантом Игорем Еремеевым сделали робота-снегоуборщика. Результат своих трудов они сняли и выложили на YouTube — и неожиданно для себя нашли покупателя из Чехии, который приобрел робота за 3 тысячи долларов. В мае проект нашел первого инвестора — бизнес-ангела Алексея Южакова, который порекомендовал ребятам производить роботов для компаний и вложил в это 300 тысяч рублей. Сегодня Алексей — председатель совета директоров Promobot.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

История Promobot буквально начиналась в гараже на окраине Перми. Именно там стартаперы изготавливали первого промобота — а соседям по кооперативу в шутку говорили, что строят ракету. Основная часть блоков была закуплена на Alibaba, зато программное обеспечение было почти полностью разработано самостоятельно, за исключением программ распознавания лиц и речи. Уже в следующем году Promobot был признан лучшим индустриальным проектом на главном отечественном конкурсе инновационных стартапов GenerationS.

С тех пор компания получила еще не один громкий титул: так, Promobot занял первое место в рейтинге российских высокотехнологичных быстрорастущих компаний «ТехУспех-2019″ среди малых предприятий и был признан „Экспортером года“ в номинации „Высокие технологии“. Основатель Promobot Олег Кивокурцев попал в список тридцати самых ярких деятелей Европы в области промышленности, составленный журналом Forbes.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

У компании открыт офис в Перми и два международных офиса — в США и Гонконге, в которых в совокупности работает 151 сотрудник. В 43 страны отправились более 650 роботов, изготовленных Promobot.

Кого заменят роботы?

„Роботы придут в три основных направления: там, где работать грязно, опасно и скучно“, — считает основатель Promobot и директор по развитию Олег Кивокурцев. В числе сфер, где работать скучно, Олег называет клиентский сервис, на котором и сконцентрировано внимание его компании.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

Кивокурцев оценивает перспективы этого сектора как „радужные“: уже сейчас рынок сервисной робототехники аккумулировал по данным международной федерации робототехники 21 млрд долларов. По мнению основателя Promobot, автоматизированные системы со временем заменят человека во всех сферах услуг: от кинотеатров и торговых центров до анализа потребительского поведения и подачи документов. В качестве примера Олег приводит вызов такси, где еще пять лет назад нормой считался звонок диспетчеру — а теперь почти все пользуются мобильными приложениями.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

За последние пять лет компания Promobot выпустила 7 моделей роботов. 80% используемых комплектующих произведены в России, а технологии распознавания речи и лиц у андроидов компании на порядок прогрессивнее, чем у китайских аналогов. Сейчас у компании три основных продукта: Promobot V.4, Robo-C и Promobot Control.

Promobot V.4 — потомок того робота, который основатели компании когда-то собирали в гараже на пермской окраине. Это универсальный сервисный робот для бизнеса, который умеет общаться с людьми и отвечать на вопросы, распознавать речь и лица и перемещаться, избегая препятствий. Promobot V.4 самостоятелен и автономен: он может подключаться к внешним сервисам и системам, заполнять и сканировать документы, выдавать карты доступа, печатать талоны, фото и чеки, брать оплату — и не только. Поэтому сферы его применения разнообразны: Promobot может быть, скажем, консультантом, консьержем, промоутером или администратором. „Например, мы оборудовали робота медицинскими приборами — и он стал диагностом, проводящим первичный осмотр пациентов и облегчающим труд терапевта. Он измеряет показания роста, веса, сатурации, давление и пульс“, — рассказывает Олег.

Robo-C — это сервисный робот с человеческими внешностью и мимикой. Он способен знакомиться с людьми и узнавать их при следующих встречах, поддерживать разговор на свободные и запрограммированные заранее темы, знакомить с компанией и ее продуктами.

Недавнее исследование, проведенное Promobot в кооперации с Пермским политехом, выявило, что при получении услуг для людей играет большую роль не речь собеседника, а то, как он выглядит. Поэтому антропоморфная внешность особенно важна для роботов, работающих в сфере услуг. Она поможет преодолеть барьер между клиентом и автоматом и сделать их взаимодействие более эффективным. Заказчик может выбрать любую внешность для андроида, в том числе — знаменитостей. Роботы Robo-C уже встречают клиентов в МФЦ Москвы и Перми, работают в Сбербанке и Музее современной истории России, помогают пассажирам в аэропорту Балтимор-Вашингтон и покупателям в Дубай-Молле.

Promobot Control — это роботизированный терминал, позволяющий выдавать пропуска посетителям и измерять температуру. С первой задачей он справляется за полминуты, со второй — всего за 5 секунд. Данные об измерениях вносятся в специальный журнал, а если температура повышена — робот уведомляет службу безопасности.

Применение подобных роботов позволяет бизнесу избавить сотрудников от рутинной работы и автоматизировать процессы, а также выделяться на фоне конкурентов и привлекать внимание медиа. Клиенты же получают быстрое и качественное обслуживание и хорошее настроение.

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

© Бионышева ЕленаСделано у нас

О планах и перспективах

Команда Promobot продолжает совершенствовать своих роботов и искать новые технологический и бизнес-решения. „Наша глобальная цель — создать антропоморфного робота, схожего с тем, что презентовал Илон Маск, — делится Олег Кивокурцев. — Для этого мы продолжаем вести разработки в области распознавания лиц и речи, навигации и мехатроники. В частности, мы активно развиваем лингвистическую базу, которая позволит улавливать контекст и справляться с вопросом независимо от его сложности. Работаем над созданием микрофонного массива, который поможет роботу слышать, несмотря на внешние шумы, и разрабатываем новые механические узлы. Совершенствуя мехатронику, мы пытаемся добиться плавных движений руками и возможности поднимать такой же вес, как человек. Сейчас же все существующие роботы могут поднять не более килограмма“.

Один из важных шагов — научить роботов ходить на двух ногах. „Существующие решения в этой области сейчас стоят сотни тысяч, а то и миллионы долларов, но это неприемлемо для рынка. Поэтому нам предстоит создать надежные, стабильные и доступные по цене ноги для своих роботов“, — комментирует Олег.

© Promobot

© Promobot

© Promobot

© Promobot

Также компания планирует значительно усовершенствовать искусственные кожу и мышцы своих роботов. „Мы стараемся добиться максимальной упругости, долговечности и эластичности кожи. Также планируем увеличить количество сервоприводов в лице. Сейчас мы используем около тридцати, что позволяет воспроизводить 600 вариантов мимики. Но у человека в лице 42 мышцы — и чтобы добиться максимального сходства, нам надо приблизиться к этой цифре“.

Также руководство Promobot ищет новые сферы применения для своих роботов. „Самая важная задача — коммерциализация, потому что никакие разработки без отклика от рынка по большому счету не имеют значения. Да, фундаментальная наука важна, но самое важное — это практическое применение“, — отмечает Кивокурцев. Компания разрабатывает решения с использованием роботов в области вендинга — для продажи кофе, напитков и мороженого. Кроме того, в Promobot намерены расширить сферу использования роботов-консультантов, которых здесь изготавливают с 2015 года, в частности — создать оборудование для сферы развлечений. „Также в ближайшие два-три года мы продолжим поставлять роботов для образовательных целей“, — говорит Олег. Сегодня лабораторные стенды нашей компании стоят в 35 университетах, и мы продолжаем стабильно поставлять их заказчикам совместно с методическими материалами по изучению сервисной робототехники».

Фото и текст Бионышева Елена