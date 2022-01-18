«ОДК-Сатурн» начал внедрение цифровой платформы «Умный цех»

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Предприятие «ОДК-Сатурн» Объединенной двигателестроительной корпорации в ходе реализации комплексного плана по цифровизации производства запустило пилотный проект по внедрению цифровой платформы «Умный цех». Проект позволит проводить многофакторную оценку производственной деятельности для принятия наиболее эффективных управленческих решений.

Проект строится на внедрении информационно-аналитической платформы ZIIoT (Zyfra Industrial Internet of Things platform) и системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер» от компании «Цифра». Благодаря платформе информационные системы для управления предприятием получат доступ к более широкому спектру данных. Их функционирование в едином информационном пространстве дает возможность сквозного контроля бизнес-процессов на различных переделах производственной цепочки. В свою очередь, «Диспетчер» собирает данные с производственного оборудования, позволяя выбирать наиболее оптимальные сценарии его работы.

«ПАО «ОДК-Сатурн» совместно с компанией «Цифра» приступило к реализации проекта «Комплексное внедрение цифровой платформы «Умный цех». Проект реализуется с привлечением грантовой поддержки Российского фонда развития информационных технологий», — рассказал директор по информационным технологиям «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Комплексное внедрение предполагает организацию 60 высокотехнологичных автоматизированных рабочих мест на производственном участке и подключение к системе мониторинга 10 единиц металлургического оборудования. Таким образом, на пилотном этапе в платформу будут занесены 70 объектов мониторинга для формирования аналитических отчетов и пользовательских дашбордов.

«К промышленному интернету вещей предприятия уже подключено порядка 500 производственных станков. Переход к платформенному решению — новый этап цифровизации ПАО «ОДК-Сатурн», который позволит достичь максимальной производственной эффективности и сохранить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев.

Работы по созданию системы цифрового управления идут в Центре производственных компетенций «Лопатки турбины». Создаваемая система позволит перейти от «ручного» управления к объективному согласно собранным данным, тем самым обеспечив новый этап цифровой трансформации всего производственного комплекса. Эффективность управления будет обеспечена средствами объективного контроля, автоматизированного сбора и обработки структурированных и неструктурированных данных, внедрением BI-аналитики и решений на базе IIoT и BigData и, как следствие, созданием интеллектуального помощника поддержки принятия управленческих решений на всех уровнях менеджмента — от мастера до генерального директора.

В рамках проекта будут сформированы алгоритмы повышения эффективности управления по ключевым параметрам. Также будут разработаны программа обучения производственного персонала в части применения внедряемых инструментов цифровизации и корпоративные стандарты по формированию подходов к управлению на основе данных. Решение должно стать типовым для дальнейшего масштабирования.

Проект относится к приоритетному направлению поддержки «Средства управления производственными процессами (MES): программное обеспечение, которое должно быть предназначено для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции» и реализуется с использованием средств гранта Российского фонда развития информационных технологий, входящего в группу государственной корпорации развития ВЭБ РФ.

Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».