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Саранск 2010-2021. Было-стало

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/_kGfdweBQEQ

С 2010 по 2021 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое.

Давайте сравним каким был Саранск (столица Республики Мордовия) в 2010 и каким он стал в 2021 году и в промежуточные годы.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_kGfdweBQEQ

Мордовия, Саранск, жилищное строительство, инфраструктура
  • Нет аватара semmggu
    19.01.2212:46:46

    Лично мне в подобных сравнениях не нравятся кадры, где довольно крепкий частный сектор вместо благоустройства сносят и заменяют на многоэтажки или строят одно два здания, а вокруг пустыри, или реконструкция когда вокруг получается бетонноплиточный плац без единого деревца. Поэтому ни плюс, ни минус.

    #1246250
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