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В четверг, 20 января, в Министерстве обороны России — единый день приемки военной продукции. В приоритете — традиционно флот.

Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота. Вооруженная «Калибрами», она серьезно усилит потенциал объединения. На данный момент он еще в Кронштадте, но уже скоро будет служить в 19-й бригаде подводных лодок.

«Магадан» — третья подлодка проекта 636.3 для тихоокеанцев, один из самых совершенных кораблей в своем классе. От прежних «Варшавянок» у лодок модернизированной серии — только обводы корпуса. Все оборудование, от гидроакустики и радиолокации до навигационных комплексов — новое, либо глубоко модернизированное.

Экипаж подлодки — 56 человек. Камбуз — совсем крохотный, но все продумано так, чтобы без проблем обеспечить подводников 4-разовым питанием. В жилой каюте — койки друг над другом, полки как в поезде, высота потолков не больше 1,90 метра, различные приборы. Каюта рассчитана на 11 матросов-контрактников.