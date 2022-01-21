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Экспорт

«Швабе» передал зеркала для турецкого телескопа DAG

 © shvabe.com

Совместно с ней Холдинг «Швабе» реализует проект для обсерватории в Восточной Анатолии (DAG).

Работу выполнил Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС). Предприятие Холдинга изготовило вторичное выпуклое гиперболическое зеркало диаметром 764 мм и третичное зеркало эллиптической формы, плоская рабочая поверхность которого составляет 890×650 мм. Вместе с тем завершено формообразование главного вогнутого гиперболического зеркала телескопа диаметром четыре метра.

«Турецкая обсерватория получила российскую оптику и в ближайшее время начнет функционировать в полном объеме. Изготовленные зеркала в составе телескопа гарантируют исключительную детализацию изображения с четко выраженной структурой. Таким образом, ученые смогут проводить высокоточные исследования галактик, звездообразований, планет и экзопланет», — отметил генеральный директор «Швабе».

После ввода в эксплуатацию DAG будет функционировать в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Он станет крупнейшим телескопом Турции, а сама обсерватория вторым по величине центром космических наблюдений в Европе. Комплекс возведен на высоте 3170 метров в горах Каракая провинции Эрзурум.
Источник: https://shvabe.com/press/news/shvab...kala-dlya-turetskogo-teleskopa-dag/

Швабе, зеркало, телескоп, Турция
  • Нет аватара termometrix
    21.01.2219:16:35

    + Поздравляю и желаю удачи!

    И это не первый телескоп в рамках российско-турецкого сотрудничества в области астрономии изготовленный в России.

    https://kpfu.ru...-azt-22-rtt-150

    1.5-метровый телескоп РТТ-150 (АЗТ-22)

     © kpfu.ru

    Астрономический зеркальный телескоп АЗТ-22 с диаметром главного зеркала 1.5-метра (1.5-м телескоп) изготовлен на ЛОМО (С-Петербург) в 1995 году по заказу Казанского государственного университета. В соответствии с Соглашением между КГУ, ИКИ РАН и ТЮБИТАК (Комитет по научно-техническим исследованиям Турции), подписанным в 1995 г., 1.5-м телескоп в 1998 г. установлен на территории Национальной турецкой Обсерватории в горах (выстота 2500 метров над уровнем моря) на юге Турции в 50 км к северо-западу от г. Анталья, в месте с одним из лучших в мире астроклиматом для материковых территорий. Выбор места был осуществлен в результате работы специальной экспедиции турецких астрономов в середине 80-х годов по исследованию астроклимата на территории Турции. Турецкая сторона также полностью обеспечила всю инфраструктуру обсерватории (здания телескопов и служебных помещений, электро и водоснабжение и т. д.). В соответствии с вышеуказанным Соглашением пропорции наблюдательного времени 1.5-м телескопа до марта 2015 года установлены между участниками проекта в следующих соотношениях — 45 процентов — Казанский университет, 15 процентов — ИКИ РАН, 40 процентов — Национальная турецкая обсерватория.

     © kpfu.ru

     © kpfu.ru

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    Отредактировано: termometrix~19:19 21.01.22
    #1246418
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