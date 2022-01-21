«Швабе» передал зеркала для турецкого телескопа DAG
Совместно с ней Холдинг «Швабе» реализует проект для обсерватории в Восточной Анатолии (DAG).
Работу выполнил Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС). Предприятие Холдинга изготовило вторичное выпуклое гиперболическое зеркало диаметром 764 мм и третичное зеркало эллиптической формы, плоская рабочая поверхность которого составляет 890×650 мм. Вместе с тем завершено формообразование главного вогнутого гиперболического зеркала телескопа диаметром четыре метра.
«Турецкая обсерватория получила российскую оптику и в ближайшее время начнет функционировать в полном объеме. Изготовленные зеркала в составе телескопа гарантируют исключительную детализацию изображения с четко выраженной структурой. Таким образом, ученые смогут проводить высокоточные исследования галактик, звездообразований, планет и экзопланет», — отметил генеральный директор «Швабе».
После ввода в эксплуатацию DAG будет функционировать в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Он станет крупнейшим телескопом Турции, а сама обсерватория вторым по величине центром космических наблюдений в Европе. Комплекс возведен на высоте 3170 метров в горах Каракая провинции Эрзурум.
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