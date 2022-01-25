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Энергетика и ТЭК

Чебоксарская ГЭС — пятая ступень Волжского каскада гидроэлектростанций

 © img.geliophoto.com

Чебоксарская ГЭС выдает в год более 2 млрд кВт*ч, работает больше 40 лет — но ее до сих пор считают недостроенной и официально не приняли в эксплуатацию. ГЭС расположена рядом с Новочебоксарском — и это одна из причин появления города. А опоры ЛЭП Чебоксарской ГЭС стали символом и визитной карточкой региона.

1. Чебоксарская ГЭС — одна из 14 гидроэлектростанций России мощностью выше 1000 МВт. ГЭС занимает 10 место в стране, хотя работает всего на 60% мощности и официально считается недостроенным объектом — уровень водохранилища не подняли до планового значения.

 © img.geliophoto.com

2. Чебоксарская ГЭС должна была стать одной из первых гидроэлектростанций на Волге — завершение строительства было запланировано на 1938 год. Но начало работ отложили, а затем началась Вторая Мировая — и стало не до новых ГЭС. В итоге гидроэлектростанцию начали строить только в 1968 году, а первый гидроагрегат запустили в 1980 году.

 © img.geliophoto.com

3. На ГЭС установлено 5 опор ЛЭП, по которым электроэнергия идет на ОРУ — открытое распределительное устройство. Высота каждой опоры 75 метров — примерно 25 этажей.

 © img.geliophoto.com

4. Предприятие относится к ПАО «РусГидро», как и большинство ГЭС в России.

 © img.geliophoto.com

5. Красно-белая расцветка — фирменный стиль опор ЛЭП. Эти опоры считаются настоящей достопримечательностью Новочебоксарска и Чувашии. Все проезжающие стараются сфотографироваться на фоне бело-красных гигантов.

 © img.geliophoto.com

6. Машинный зал. На Чебоксарской ГЭС установлено 17 гидроагрегатов на 78 МВт каждый и еще один — на 48 МВт. В год оборудование вырабатывает более 2 млрд кВт*ч энергии. Над полом машинного зала выступает только верхняя часть оборудования — поворотно-лопастные турбины расположены внизу.

 © img.geliophoto.com

7. Шахта турбины. Диаметр каждой турбины — 10 метров, расчетный напор — 12,4 м. Вода подается на турбину с верхнего бьефа (часть реки или канала, которая примыкает к гидротехническому сооружению), раскручивает лопасти — и выводится в нижний. Так на ГЭС получают экологически чистую электроэнергию за счет энергии воды. Такая энергия дешевле, чем получаемая на ТЭЦ, и в итоге значительно снижает стоимость электроэнергии для конечного потребителя.

 © img.geliophoto.com

8. Начальник смены машинного зала. На Чебоксарской ГЭС недавно обновили оборудование — установили новую систему автоматического управления на 10 гидроагрегатах.

 © img.geliophoto.com

9. Первый гидроагрегат запустили 31 декабря 1980 года. Тогда даже потолка машинного зала еще не было — оборудование закрывали брезентом. 72 часа агрегат работал на холостом ходу — инженеры тестировали систему. А 3 января 1981 года ГЭС начала выдавать первые мегаватты в единую электросеть страны.

 © img.geliophoto.com

10. Вода в нижнем бьефе не замерзает, поэтому всю зиму здесь живут утки.

 © img.geliophoto.com

11. Центральный пульт управления. Здесь собирается вся информация о работе оборудования Чебоксарской ГЭС.

 © img.geliophoto.com

12. Дежурный инженер главного щита управления.

 © img.geliophoto.com

13. По кровле Чебоксарской ГЭС проходит автомобильная дорога — это трасса федерального значения, которая соединяет Центр России с Уралом.

 © img.geliophoto.com

14. Справа от ГЭС расположены шлюзы для прохода кораблей. В 1972 году при строительстве одного из шлюзов обнаружили хорошо сохранившиеся бивни мамонта — сейчас их можно увидеть в Чувашском национальном музее. А рядом с ГЭС организовали эколого-исторический маршрут «Тропа мамонта», который проходит по особо охраняемой природной территории «Ельниковская роща».

 © img.geliophoto.com

15. Так выглядит одна из опор вблизи.

 © img.geliophoto.com

16. Опоры с контрастной расцветкой хорошо видны в любое время и при любой погоде. Даже ночью.

 © img.geliophoto.com

17. Линия электропередач соединяет опоры с открытым распределительным устройством. К ОРУ Чебоксарской ГЭС подключено 7 ЛЭП 220 кВ и 2 ЛЭП 500 кВ.

 © img.geliophoto.com

18. Термин «открытое распределительное устройство» произносят в единственном числе, хотя это целый комплексоборудования, который занимает большую площадь.

 © img.geliophoto.com

19. На Республику Чувашию и Марий Эл работает ОРУ 220 кВ, а через ОРУ 500 кВ проходит транзит «Урал — Центр», который объединяет с Уралом центральные регионы России — Костромскую, Нижегородскую, Владимирскую области, Татарстан, Чувашию.

 © img.geliophoto.com

20. Дежурный электромонтер подстанции на оперативном пульте управления ОРУ. Желтым контуром выделено устройство 220 кВ, красным — 500 кВ.

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21. ОРУ расположено рядом с Новочебоксарском, на самом берегу Волги.

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22. Энергетики называют ОРУ схемой выдачи мощности и дальнейшего распределения в сетях электроэнергии.

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23.

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24. Когда ГЭС была готова к пуску, строители перекрыли Волгу. Это была масштабная задача — перекрыть и перенаправить реку шириной почти 4 км. Целую неделю 100 КрАЗов круглосуточно сбрасывали в воду огромные железобетонные блоки (кубы и тетраэдры). В результате реку перекрыли и направили Волгу по новому руслу — через сооружения гидроузла.

 © img.geliophoto.com

25. В городе и на ГЭС в честь перекрытия реки установлены монументы в виде тетраэдров, событие снимали на видео и даже выпустили небольшой фильм об этом. Строители получили памятные значки «Участник перекрытия Волги».

 © img.geliophoto.com

26. Чебоксарская ГЭС до сих пор не вышла на проектную мощность и считается недостроенным объектом. Дело в том, что по проекту уровень водохранилища должен подняться до отметки 68 метров, но процесс остановили на 63 метрах — не до конца была подготовлена зона затопления. В результате ГЭС работает на 60% от полной мощности.

 © img.geliophoto.com

27.

 © img.geliophoto.com

28.

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29. Несмотря на свой статус незавершенного объекта, Чебоксарская ГЭС исправно работает, обеспечивает электроэнергией Чувашию, Марий Эл, Нижегородскую область и другие регионы.

 © img.geliophoto.com

30. Чебоксарская ГЭС — хороший пример крупного промышленного объекта с собственным стилем. ГЭС официально не запустили в эксплуатацию, но она работает уже более 40 лет. Даже на 60% мощности, ГЭС входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций страны. А для местных и туристов Чебоксарская ГЭС со своими огромными бело-красными опорами стала настоящей достопримечательностью.

 © img.geliophoto.com
Источник: https://gelio.livejournal.com/267574.html

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  • oleg repin oleg repin
    25.01.2209:23:30

    У любого достижения человека по освоению природы есть обратная сторона — нарушение Существующей экосистемы.

    И это самое печальное. Амеры загадили целые штаты отходами от добычи сланцевой нефти, в Бразилии вырубают под корень джунгли — один из поставщиков кислорода в атмосферу планеты.

    #1246571
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      25.01.2210:11:02

      И это самое печальное

      Понятно, что самое лучшее для природы, если человечества не будет вообще. Но как-бы… не хочется.

      Нужно искать золотую середину.

      #1246572
    • Нет аватара Ветер
      25.01.2211:11:10

      чисто теоретически и джунгли вырубают, и нашу тайгу, а в Европе вообще все леса свели… но тут есть нюанс… количество вырубленных площадей тайги, в России, ежегодно, меньше 1 процента… и это видно из космоса, то есть это не по бумажкам, а все вырубки, включая «черных лесорубов» и ежегодные пожары… то есть что бы вырубить всю тайгу, а она не менее важна чем амазонские джунгли, надо лет сто рубить нынешним темпом… но, что интересно, даже если не засаживать вырубки специально, то через лет 5 на тех местах колосятся всякие «мусорные деревья» типа ольшаников, березняков, а еще клен канадский — это вообще типа «борщевика» среди деревьев… причем это даже не в сибирской тайге, там то в основном пихта и лиственница, а в европейской части… а за 30 лет вырастает вполне себе нормальный лес, со стволами 15-20 см… а за 50 лет этот лес вообще чуть ли не корабельный становится… такая же ситуация и в джунглях Амазонки, но еще сильнее, там не за 5 лет, а за год — два вырастает на вырубках такие заросли, что не пройти… я к чему это пишу… человеку, для ведения сельхоздеятельности и других работ, действительно нужна земля, свободная от деревьев, и с годами площади лесов и тайги уменьшаются… но стоит только людям немного «зазеваться» и забросить например сельхозделянки на пару лет, ка природа тут же забирает все это обратно… поэтому единственно за что нужно «топить», по моему мнению, так это за сорта древесины, высаживаемой на вырубках, ну что бы не «мусор» потом вырастал, а качественное дерево… если человек исчезнет с лика Земли, то лет через 10, девяносто процентов его следов на планете исчезнет, а лет через 50 останется пару процентов от силы… а лет через сто даже намек что тут жили люди будет сложно найти…

      #1246575
    • Clausson Clausson
      25.01.2213:20:19

      Существующей экосистемы.

      Подпорные платины (ГЭС) на Волге позволили навсегда решить проблему знаменитого поволжского голода. А совместно с иными мероприятиями «Плана преобразования природы» остановили опустынивание степей и уничтожение плодородных почв зимней эрозией. О таком страшном явлении как пыльные бури вообще с тех пор забыли (кстати в США вот они опять начались, разоряя фермеров огромными районами и вызывая повышенную смертность от астмы и прочих легочных заболеваний).

      Вовсе не все, что делается человеком плохо. «План преобразования» был самым уникальным в мире экспериментом. Жалко, что его не закончили. И сейчас мы опять остро нуждаемся в его возобновлении! У нас еще много проблемных экосистем — левобережные поволжские степи, оренбургские степи, калмыкские степи — все эти экосистемы ждут и нуждаются в нашем грамотном вмешательстве.

      #1246585
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