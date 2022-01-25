Кассетные установки и столы производства «М-Конструктор» запущены в эксплуатацию

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В 2021 году завод открыл новую страницу своей истории: успешно освоен выпуск самого технологичного и металлоемкого оборудования из всего, что ранее производилось с логотипом «М-Конструктор». Речь идет о попоротных столах и кассетных установках (КУ) вертикального формования различных видов стеновых панелей (с оконными, дверными проемами) и беспустотных плит перекрытия, которые уже запущены в эксплуатацию в Санкт-Петербурге.

Устройство

По заказу Группы ЛСР завод изготовил две машины, каждая на 20 кассето-мест. КУ делится на стороны L и R, состоит из центральной части — стационарной, рядовых частей и боковых подвижных частей. Работа происходит или всей установки целиком, или частей L-R отдельно. Учитывая, что общий вес — 230 т, а в загруженном состоянии почти 300 т, для соответствия фундамента нагрузке конструкторским отделом завода было подготовлено строительное задание. В комплект поставки включена единая для двух КУ площадка обслуживания.

© m-konstruktor.ru

Боковые (подвижные) части снабжены силовыми тягами и гидроцилиндром, которые затягивают всю кассету, когда она собрана, и являются приводными. Движение по направляющим рельсам осуществляют сервоприводы. Работа с отсеками ведется поочередно. Подвижная часть отъезжает самостоятельно, открывая первый отсек, а когда в нем выполнены все необходимые операции (подготовка к формованию или распалубка), он закрывается и то же самое происходит со вторым, третьим и т. д. Сервисное расстояние между отсеками составляет 1200 м, что обеспечивает возможность быстрой переналадки и является ключевой особенностью такого типа машин.

Централизованное управление системами гидравлики и ТВО осуществляется со щита на центральной части КУ. На сенсорную панель выводится информация рабочих параметров частей L и R: давление в гидроцилиндре, температура масла, секции, рабочее положение цилиндров и т. д. На площадке обслуживания установлен шкаф управления вибрацией.

Переналадка

При максимальных габаритах готовых панелей 7370 ммХ3100 мм существует возможность не только изменения размеров по длине, что достигается установкой магнитных бортов, но и толщине изделия.

© m-konstruktor.ru

Переналаживаемый нижний и боковые борта позволяют формовать изделия 120, 140, 160, 180 и 200 мм для выпуска стеновых панелей домов различных серий. Нижний борт также переналаживаемый по высоте.

Формование сразу двух изделий на одной рабочей поверхности выполняется за счет установки вертикальных разделительных бортов, которые фиксируются в посадочные места нижнего борта, а в верхней части — к кассете. В них предусмотрен специальный силиконовый уплотнитель для предотвращения утечки бетонного молочка и образования ровных кромок изделия. Выбор материала обусловлен его термостойкостью: температура термомасла достигает 140-190°С.

Для образования оконных и дверных проёмов устанавливаются пустотообразователи.

Вибрация и ТВО

Для уплотнения бетона внутри каждой кассеты установлено пять мощных навесных вибраторов — три в нижнем поясе, два в верхнем. Пояса работают раздельно, что не позволяет щебню осесть вниз бетонного изделия. Предусмотрены технологические окна для их обслуживания.

Специально для КУ разработано программное обеспечение управления режимом ТВО. Температурные датчики позволяют контролировать температуру на всех стадиях обработки бетонной смеси. Благодаря новым реализованным решениям полный цикл ТВО удалось сократить до 8 часов вместо традиционных 12.

© m-konstruktor.ru

Оценки и итоги

Завершением этого проекта стали шеф-монтаж и пусконаладка двух КУ специалистами «М-Конструктор», что также явилось новым опытом. Завод выступил не только производителем оборудования, но и комплексным поставщиком-подрядчиком, выполнив всю цепочку от момента заказа до выпуска первого бетонного изделия. Лучшей оценкой проделанной работы является продолжающееся сотрудничество с заказчиком.

Подводя итоги, можно сказать, что в 2021 году «М-Конструктор» уверенно освоил выпуск кассетных установок разных калибров — компактных и промышленных, взяв новую для себя высоту.