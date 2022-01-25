На новом атомном ледоколе «Сибирь» в Мурманске подняли флаг России

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Торжественная церемония поднятия флага России прошла во вторник на новом атомном ледоколе «Сибирь» в Мурманске на территории предприятия «Атомфлот» с участием военного оркестра, передает корреспондент ТАСС.

«Для нас это важнейшее событие, уже сегодня атомный ледокол „Сибирь“ должен уйти на свою постоянную работу», — сказал на церемонии заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» — директор Дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что ввод нового ледокола в состав флота является важным событием для региона и развития Северного морского пути в целом. Глава Росатомфлота Мустафа Кашка также отметил, что с вводом нового судна в состав российского атомного ледокольного флота навигация на Севморпути может быть продлена. «С приходом этих ледоколов мы надеемся обеспечить и круглогодичную навигацию», — сказал он.

Генеральный директор АО «Балтийский завод» — предприятия, где было построено судно, — Алексей Кадилов также отметил, что новое судно готово к работе в экстремальных условиях севера.

О ледоколе и серии

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе по заказу Атомфлота. Судно получило название, аналогичное советскому атомному ледоколу «Сибирь», который впервые осуществил круглогодичную навигацию на линии Мурманск — Дудинка и в настоящее время выведен из эксплуатации. Церемония закладки нового ледокола состоялась 26 мая 2015 года, спуск на воду — 22 сентября 2017 года. В этом году 13 января судно вышло из Петербурга и к 22 января прибыло в Мурманск.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западном районе Арктики. Головным судном серии стал ледокол «Арктика», который был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.