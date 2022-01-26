«Мотовилиха» отправила в российскую армию партию «Градов»

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Военный дивизион «Мотовилихинских заводов» ЗАО «Специальное конструкторское бюро», находящееся под управлением холдинга «Технодинамика», в рамках выполнения гособоронзаказа отправил в подразделения Минобороны России партию боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в современной модификации.

122-мм реактивная система залпового огня «Град» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО, объектов тыла, мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках. Боевая машина оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км, а время полного залпа 40 направляющих — 20 сек.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» является разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа «Град», «Смерч» и их модифицированных версий «Торнадо-Г», «Торнадо-С», разработчиком систем является НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева. С марта 2020 года к управлению военным дивизионом «Мотовилихинских заводов» Госкорпорация Ростех привлекла холдинг «Технодинамика».

Реактивная система залпового огня «Град» даже почти через 60 лет со дня своего создания остается востребованной армиями многих стран. За свою историю система показала высокую эффективность во многих вооруженных конфликтах. Всемирное признание получила и разработанная на основе «Града» 122-мм РСЗО «Торнадо-Г». Ее живучесть на поле боя по оценке экспертов выросла почти в пять раз. «Торнадо-Г» имеет современную навигационную систему, позволяющую получать и обрабатывать сигналы со спутников, делающую систему более маневренной. В случае угрозы РСЗО может быстро сменить позицию, причем задолго до того, как все выпущенные системой снаряды достигнут цели. Такая маневренность затрудняет ее обнаружение противником и делает практически невозможным поражение «Торнадо-Г» ответным огнем. Кроме того, «Торнадо-Г» получил три совершенно новых универсальных снаряда, каждый из которых в несколько раз превосходит по эффективности аналоги.

«Обе системы, и «Град», и «Торнадо-Г», успешно зарекомендовали себя на рынке, поэтому к ним сегодня повышенный интерес во всем мире. Но мы в первую очередь должны обеспечить выполнение контрактов по гособоронзаказу.