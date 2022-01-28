Обновление военно-морского флота России с 2012 по 2021 год (часть 2 — подводные силы)
С 2012 года в состав Военно-морского флота России вошли 18 подводных лодок, из них 9 атомных и 9 дизель-электрических.
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Общее водоизмещение подводных лодок вошедших в состав Военно-морского флота с 2012 года составило более 215 тысяч тонн.
С 2012 года в состав флота вошли подводные лодки четырёх проектов:
9 многоцелевых дизель-электрических подводных лодок пр. 636.3 «Варшавянка».
3 атомных подводных крейсера, один пр. 885 «Ясень» и два пр. 885М «Ясень-М».
5 атомных ракетных подводных крейсера стратегического назначения, три пр. 955 «Борей» и два пр. 955А «Борей-А».
1 атомная подводная лодка специального назначения пр. 09787 «Подмосковье» (носитель атомных глубоководных станций)
Строительством подводных лодок для российского флота занимается 2 судостроительных завода: «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге (строят ДЭПЛ) и «ПО «Севмаш» в Северодвинске (строит АПЛ). Переоборудованием в ПЛ специального назначения занимается «Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.
За десять лет в состав Военно-морского флота России вошли 18 подводных лодок, общим водоизмещением более 215 тысяч тонн. К началу 2022 года 4 подлодки спущены на воду, 14 подводных лодок находятся на разных стадиях строительства, ещё 4 подлодки готовятся к закладке.
С 2002 по 2011 год в состав Военно-морского флота России вошли всего 3 подводные лодки (из них 1 АПЛ), что в 6 раз меньше чем за последние 10 лет.
Автор: Алексей Поветкин
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Обновление ВМФ России с 2012 по 2021 год (часть 1 — надводные силы)
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