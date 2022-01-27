В Казани состоялось открытие лечебно-реабилитационного центра на базе Городской больницы № 7
В центре планируется проводить курсы реабилитации больным с поражениями центральной нервной системы, соматическими заболеваниями, заболеваниями периферической нервной системы, костно-мышечной системы, а также больным, перенесшим Covid-19.
На строительство данного объекта было направлено свыше 1,3 млрд рублей. Центр оснащён самым современным оборудованием.Девятиэтажное здание рассчитано на 147 коек с возможностью расширения до 300 единиц. Центр оснащен современным реабилитационным оборудованием: роботизированные локомоторные системы для восстановления навыков ходьбы, транскраниальная магнитная стимуляция с нейронавигацией, программа когнитивной реабилитации с использованием виртуальной реальности, площади активной механотерапии и залы адаптивной физкультуры и спорта.
Также в центре есть учебные кабинеты, в которых проходят обучение студенты КГМУ, КФУ, КГМА,"Умную палату", где пациенты с ограниченными возможностями восстанавливают способности управлять бытовыми приборами и светом. Система управления адаптированной мебелью и санузлом решает вопрос безбарьерного обучения бытовым навыкам самообслуживания,кабинет эрготерапии, тренажерный зал, зал спортивной реабилитации, комнаты кинезиотерапии, оксигенотерапии, кабинет логопеда и палаты для пациентов.
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