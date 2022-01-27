В Тверской области запустили новое производство обуви для медперсонала

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На Торжокской обувной фабрике (Тверская область) — одном из старейших обувных российских предприятий, входящих в Группу компаний «Восток-Сервис» — состоялось открытие производства специальной обуви для персонала медицинских, лечебно-профилактических и других учреждений. Средства на организацию новой линии предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

В цехе работает новый литьевой 30-позиционный агрегат, на котором выпускаются сандалии, сабо, ботинки, полуботинки, клоги и сапоги на подошве из полиуретана, термополиуретана, нитрила и их комбинаций с верхом из натуральной кожи, микрофибры, а также полностью из полиуретана.

Мощность производства составляет 500 тысяч пар обуви в год. По данным компании, сегодня в России отсутствует производство полного цикла, которое выпускало бы аналогичную продукцию высокого качества в среднем ценовом диапазоне.

Заем на реализацию проекта в размере 477 млн рублей под 1% ФРП предоставил в 2020 году АО «Восток-Сервис-Спецкомплект» (входит в ГК «Восток-Сервис»). Средства выданы по программе «Противоэпидемические проекты». Она нацелена на финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарства и медицинские изделия.

Производимая обувь предназначена для персонала медицинских и лечебно-профилактических учреждений, организаций социальной сферы, подразделений промышленных предприятий, осуществляющих контроль и профилактику распространения COVID-19.

Спецобувь защищает от любых видов загрязнений и инфекций, в том числе проникновения коронавируса. Она имеет возможность установки антибактериальных стелек эргономической формы для облегчения нагрузки на стопу и шок-абсорберов для снижения нагрузки в зоне пятки и предохранения ступни от растяжений и вывихов, обладает хорошим воздухообменом и поддержанием микроклимата стопы.

Литьевой метод обеспечивает высокую надежность крепления подошвы к верху обуви, устойчивость изделий к воздействию влаги, агрессивных сред, способствует увеличению продолжительности срока эксплуатации обуви.