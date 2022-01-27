Главный по лесу. Как молодая компания Segezha стала одной из крупнейших компаний в ЛПК

За последние несколько лет в российской экономике лесопромышленный сектор стал одним из наиболее интересных с точки зрения инвестирования. Самым молодым игроком на этом рынке является структура АФК «Системы» Segezha Group, которая менее чем за семь лет с момента создания смогла превратиться в крупнейшую по размеру лесосеки публичную вертикально-интегрированную компанию. В её дальнейших планах расширение текущих мощностей, строительство двух новых ЦБК и возможный выход на международные биржи.

Быстрая эволюция

На фоне глобальной экологической повестки и стремления большинства крупных мировых государств к углеродной нейтральности вопрос развития лесной отрасли становится всё более актуальным. И Россия, являясь мировым лидером по запасам древесины (более 80 млрд м³), может стать одним из ключевых игроков в этом секторе. Уже сейчас национальные лесопромышленные компании доказывают, что готовы делать многомиллиардные инвестиции в развитие как существующих мощностей, так и строительство новых.

Амбициозная инвестпрограмма запланирована и у относительного новичка в лесной отрасли — структуры АФК «Система» Segezha Group. Компания была создана в 2014 году на базе активов «Инвестлеспрома» (ОАО «Сегежский ЦБК» и ООО «Деревообработка — Проект»), за который АФК заплатила около 1 млрд долларов. Её первой задачей при вхождении на лесопромышленный рынок было достижение конкурентоспособности наравне со «старожилами» отрасли, история многих из которых насчитывает десятки лет.

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Фото предоставлено Segezha Group

Сделать это можно было за счёт расширения портфеля, линейки продукции, а также надёжного обеспечения растущих мощностей сырьём. Решать стоящие перед ней задачи компания начала двумя путями: за счёт масштабной модернизации всех уже имеющихся активов и приобретения новых. Первой крупной покупкой в истории Segezha Group стал один из ключевых российских лесозаготовительных заводов «Лесосибирский ЛДК № 1» (консолидирован в группу 2016 году). После приобретения компания также начала модернизацию предприятия. Одним из её итогов стал запуск в апреле 2020 года второй очереди завода по производству топливных гранул ООО «Ксилотек-Сибирь», за счёт которого компания расширила продуктовую линейку. При этом она продолжает расширять мощности по этому продукту: в ноябре 2021 года в городе Соколе Вологодской области на площадке Сокольского ДОК открылся ещё один пеллетный актив мощностью 65 000 тонн, в конце 2022 года — на Онежском ЛДК в Архангельской области (мощность — 30 000 тонн), а в 2023 году — на строящемся комбинате клееных деревянных конструкций в городе Сегежа Республики Карелия (100 000 тонн). Это позволит нарастить общую мощность Segezha Group по выпуску пеллет почти в 3 раза — до 465 000 тонн в год.

Тотальная модернизация

На последние два года пришлось окончание инвестиционного цикла и других мощностей компании. Так, в 2020 году входящий в группу «Сегежский ЦБК» завершил инвестпроект в области освоения лесов стоимостью 14,6 млрд рублей. За четыре года предприятие провело модернизацию варочной установки, построило новую бумагоделательную машину, многотопливный котёл, а также закупило новую лесозаготовительную и лесовозную технику.

В начале 2021 года Segezha Group ввела в эксплуатацию в городе Соколе Вологодской области первый в России завод по производству CLT-панелей (cross-laminated timber) мощностью 50 000 кубометров в год. Ещё одним новым для страны продуктом, который до этого не производился, стала белая микрокрепированная и белая микрокрепированная высокопористая бумага, выпуск которой начался в августе на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) в Карелии. Новые продукты поставляются как на собственные конвертинговые мощности компании для производства бумажной упаковки, так и клиентам в России и за рубежом.

© 33bc2d6b-b31a-4980-b293-154f9f12c0c2.selcdn.net Фото предоставлено Segezha Group

Помимо этого Segezha Group расширяет мощности своих фанерных производств, которые пока занимают не очень существенную долю в общем производстве компании (около 11%). Так, после модернизации стоимостью 6 млрд рублей на 33% вырастет объём производства Вятского фанерного комбината, до 255 000 кубометров (запуск новых мощностей запланирован на 2022 год). В эти же сроки планируется завершить строительство Галичского фанерного комбината производительностью 125 000 м³ в год (пуско-наладочные работы должны состояться до конца года, выход на проектную мощность — в 2022 году). Здесь Segezha Group также станет новатором, первой в России начав производство фанеры размера «макси» 7×13 футов. Стоимость проекта оценивается более чем в 12 млрд рублей. Ввод двух предприятий позволит Segezha удвоить мощности по выпуску фанеры до 380 000 кубометров в год. Ставку на увеличение производства этого высокомаржинального продукта эксперты считают оправданной. Так, по мнению старшего консультанта WhatWood Марины Зотовой, как минимум в ближайшие три года в мире продолжится рост спроса на берёзовую фанеру с учётом новой пандемийной реальности, стимулирующей масштабное строительство, увеличение строительно-ремонтных работ, производство мебели.

Новые масштабы

Но ключевым новым проектом Segezha Group станет строительство целлюлозно-бумажного завода в Карелии — «Segezha Запад». Предприятие мощностью 1,5 млн тонн продукции в год, стоимость которого компания оценивает в 150 млрд рублей без НДС, должно быть реализовано до конца 2024 года. Принять инвестрешение по самому масштабному проекту в своей истории Segezha может до конца 2021 года. Как пояснял на телефонной конференции глава компании Михаил Шамолин, он не видит экономических рисков в реализации проекта и уверен, что сможет его выполнить в заявленных ранее параметрах по стоимости и срокам, а речь идёт об одобрении «Segezha Запад» с регуляторной и технической точки зрения. В настоящее время Segezha находится в процессе структурирования финансирования этого проекта.

Также Segezha изучает возможность строительства ещё двух ЦБК в Красноярском крае и Иркутской области на 1 млн тонн (проект «Segezha-Восток») и 0,8 млн тонн продукции, соответственно. Еще не исключена перспектива создания двух или трёх лесопромышленных комплексов общей мощностью в 1,5—2 млн кубометров.

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Фото предоставлено Segezha Group

Сырьевая база

Параллельно компания за счёт покупок увеличивала лесосеку для обеспечения сырьём расширяющихся активов. В частности, в начале 2020 года Segezha купила у финской Pin Arctic Oy лесозаготовительное и деревообрабатывающее предприятие «Карелиан Вуд Кампани» мощностью 250 000 кубометров пиломатериалов в год. По итогам сделки годовой объём лесозаготовки компании в Карелии вырос на 10%. В конце декабря АФК «Система» купила за 40 млн долларов перспективные с точки зрения синергии с Лесосибирским ЛДК № 1 ООО «Сибирский лес» и ООО «Бэкхилл». А в сентябре 2021 года Segezha Group консолидировала ещё один крупный актив в Красноярском крае — Новоенисейский ЛХК. Общая стоимость предприятия — около 4,5 млрд рублей НЛХК — одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий замкнутого цикла с ежегодной расчётной лесосекой в 2,2 млн кубометров древесины и мощностями по выпуску пиломатериалов более чем на 400 000 кубометров в год, топливных гранул — на 60 000 тонн, МДФ — на 20 млн м². Консолидация актива позволила Segezha увеличить мощности по выпуску пиломатериалов на 30—50%, а общую расчётную лесосеку группы — на 2,2 млн м³ до 10 млн кубометров.

Переход к публичности

Ключевой целью наращивания и консолидации активов было проведение первого в российской лесной отрасли IPO. Первичное размещение состоялось на Московской бирже в апреле 2021 года. В его рамках компания привлекла 30 млрд рублей и была оценена в 125 млрд рублей, хотя, по расчётам менеджмента, IPO будет способствовать увеличению капитализации Segezha до 350 млрд рублей.

Выход на биржу можно считать новым этапом развития группы, получившей более привлекательный публичный статус, поясняют в пресс-службе Segezha Group. Привлечённые от продажи акций средства компания направила на погашение долга, а также на новую крупную покупку. Так, в октябре Segezha договорилась о приобретении у инвесткомпании Bonum Capital Мурата Алиева ООО «Интер Форест Рус» с активами в Красноярском крае и Иркутской области. Сумма сделки составит 515 млн долларов. За счёт консолидации актива Segezha сможет удвоить сырьевую базу и мощности по выпуску пиломатериалов. Лесная аренда Segezha после сделки составит 16 млн гектаров, а расчётная лесосека — 23,6 млн м³. В свою очередь Bonum нарастит пакет в компании с 4,6% до около 13%, купив акции у АФК «Система» на 150 млн долларов и став крупнейшим миноритарным акционером Segezha.

Большую часть покупки «Интер Форест Рус» Segezha Group профинансирует за счёт облигационного выпуска объёмом в 20 млрд рублей, размещённого в середине ноября. Как сообщал один из организаторов сделки — Россельхозбанк — спрос на 15-летние облигации с офертой через три года превысил предложение в 1,8 раза. Проведение сделки M& A за счёт публичного долга является прецедентом в лесной отрасли и в целом большой редкостью для российского рынка.

© 33bc2d6b-b31a-4980-b293-154f9f12c0c2.selcdn.net Фото предоставлено Segezha Group

Реализация всех этих планов может позволить компании не просто конкурировать с другими российскими игроками ЛПК, но и стать в перспективе лидером этой отрасли.

Как пояснил новый крупнейший миноритарный акционер Segezha Мурат Алиев, Bonum Capital делает ставку на компанию и видит её лидером отрасли, капитализация которого может вырасти в разы. По его словам, развитие лесной отрасли в целом критично для борьбы с изменением климата, которое является одной из основных проблем человечества. При этом, говорит он, у России, которая обладает крупнейшими лесными ресурсами, есть большие перспективы на мировых рынках с учётом, что сейчас доля страны в глобальном секторе не соответствует этому статусу. «Нет объективных причин, почему эта доля не должна расти», — отмечает Мурат Алиев. По его словам, эти факторы понимают многие инвесторы и они готовы вкладываться в развитие отрасли, что, кстати, ещё очень выгодно государству. Если говорить глобально, отмечает он, то смещение многих сфер в сторону экологичности является мощным драйвером роста потребления продуктов из древесины. Отсюда и рост спроса на продукцию, которая используется в упаковке, строительных материалах, мебели и других отраслях. Основными перспективами развития лесопромышленной отрасли в России он видит смещение фокуса на более глубокую переработку, строительство производственных мощностей для этого, а также консолидацию сектора.