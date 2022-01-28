На Онежском ССЗ спущено на воду головное судно из серии краболовов

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27 января 2022 года на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске (Республика Карелия) спущен на воду краболов «Капитан Александров» — головное судно проектной серии 5712LS, которую завод строит по заказу крупнейшей дальневосточной крабопромысловой компании «Русский Краб» в рамках программы «квоты под киль», направленной на обновление отечественного промыслового флота и повышение эффективности освоения ценных национальных биоресурсов.

Спущенное на воду головное краболовное судно названо в честь капитана дальнего плавания Георгия Ивановича Александрова (1882 — 1939 гг). Г. И. Александров — выходец из петербургской морской семьи, воспитанник Морского кадетского корпуса, офицер военного флота в чине капитана первого ранга. С 1903 года служил на Дальнем Востоке, командовал миноносцем, военными транспортными судами. Весной 1928 года был назначен капитаном краболова «Камчатка». Имя Г. И. Александрова связано со становлением и развитием дальневосточного промыслового флота.

Судно проекта Сса 5712LS предназначено для добычи и перевозки живого краба. Его техническое оснащение позволит удвоить объем перевозимой живой продукции, повысить показатели ее сохранности, улучшить мореходные качества, необходимые для работы в сложных метеоусловиях бассейнов Охотского и Берингова морей.

Генеральный проектант серии компания «Дамен Инжиниринг».Традиционно «крестная мать» — заместитель министра финансов Российской Федерации Ирина Окладникова, разбила бутылку шампанского о борт судна, благословив его на долгое и счастливое плавание.

Основные размерения судна:

Длина 57,70 м

Ширина 12,60 м

Автономность 40 дней

Скорость полного хода 12,6 узлов

Мощность главного двигателя 1620 кВт

Мощность носового подруливающего устройства 400 кВт

Вместимость экипажа 24 чел.Объем танков для перевозки живого краба 440 м3

Емкость по живому крабу 110 тонн