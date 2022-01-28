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Транспорт и логистика

Между Пермью и Чусовым начала курсировать «Ласточка»

 © im3.ezgif.com

Время в пути от Перми до Чусового на «Ласточке» — 2 часа 23 минуты. А это на час меньше, чем на обычной пригородной электричке.Теперь «Ласточки» каждый день выполняют по шесть рейсов в день.

Всего в Прикамье «Ласточки» работают на пяти направлениях: из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск, Чусовой и по выходным в Губаху («Горнолыжный экспресс»). Также на электропоезде можно уехать в соседний Екатеринбург.

Запуск «Ласточек» между Пермью и Чусовым стал очередным этапом совместной программы ОАО «РЖД» и Пермского края. Сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные поезда, будет расширяться, в том числе в рамках проекта «Компактный город». Напомним, в 2020 году «Ласточки» связали железнодорожным маршрутом Пермь и Краснокамск.

 © vesti-perm.ru

Для запуска «Ласточек» на направлении Пермь-2 — Чусовская СвЖД подготовила инфраструктуру: на развитие путевого хозяйства между этими станциями в 2021 году было направлено более 490 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт с укладкой бесстыкового («бархатного») пути на перегонах Адищево — Ляды, Калино — Селянка и Комарихинская — Кутамыш. Такой путь позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно. Разрешенная скорость движения поездов еще на нескольких участках увеличилась до 100 км/час.

В скором времени в Пермь прибудут еще 4 состава «Ласточек». Кстати, обещают, что летом до Чусового скоростная электричка будет добираться еще быстрее — за 2 часа.
Источник: https://www.perm.kp.ru/online/news/4606612/

транспорт, РЖД, Пермский край
  • Нет аватара termometrix
    28.01.2215:45:40

    ©Видео с youtube.com

    #1246813
  • Seriomilander Seriomilander
    28.01.2216:35:53

    Ну вот, опять мне рисовать…   

    Кстати,маршрут снова не из Москвы!    Но, мы ждём «Ласточку» дальше, в Иркутске и Новосибирске

    P. S. Рад, что без работы я не остаюсь   

    #1246817
    • Нет аватара termometrix
      28.01.2220:05:00

      Электропоезд «Ласточка» планируют запустить между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре

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      Расстояние от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре — второго по величине города в крае, являющегося промышленной столицей региона — составляет около 400 км, по прямой — порядка 270 км. Время в пути по железной дороге занимает порядка девяти часов.

      Как уточнили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, инфраструктура сможет эксплуатировать поезда такого класса после электрификации участка Волочавка-2 — Комсомольск-на-Амуре. «Программой ОАО „РЖД“ по развитию Восточного полигона предусмотрена электрификация этого участка. Завершаются проектные работы, приступают к нулевому циклу работ. Электрическую тягу планируется запустить в 2025 году», — сказали в пресс-службе. Путь от Хабаровска до станции Волочаевка-2 электрифицирован.

      https://tass.ru...hestvo/11820869

      #1246828
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