Между Пермью и Чусовым начала курсировать «Ласточка»
Время в пути от Перми до Чусового на «Ласточке» — 2 часа 23 минуты. А это на час меньше, чем на обычной пригородной электричке.Теперь «Ласточки» каждый день выполняют по шесть рейсов в день.
Всего в Прикамье «Ласточки» работают на пяти направлениях: из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск, Чусовой и по выходным в Губаху («Горнолыжный экспресс»). Также на электропоезде можно уехать в соседний Екатеринбург.
Запуск «Ласточек» между Пермью и Чусовым стал очередным этапом совместной программы ОАО «РЖД» и Пермского края. Сеть пригородных маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные поезда, будет расширяться, в том числе в рамках проекта «Компактный город». Напомним, в 2020 году «Ласточки» связали железнодорожным маршрутом Пермь и Краснокамск.
Для запуска «Ласточек» на направлении Пермь-2 — Чусовская СвЖД подготовила инфраструктуру: на развитие путевого хозяйства между этими станциями в 2021 году было направлено более 490 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт с укладкой бесстыкового («бархатного») пути на перегонах Адищево — Ляды, Калино — Селянка и Комарихинская — Кутамыш. Такой путь позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда по нему движутся практически бесшумно. Разрешенная скорость движения поездов еще на нескольких участках увеличилась до 100 км/час.
В скором времени в Пермь прибудут еще 4 состава «Ласточек». Кстати, обещают, что летом до Чусового скоростная электричка будет добираться еще быстрее — за 2 часа.
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