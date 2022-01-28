Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 1 (2022г.)

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Новосибирская область

г.Кольцово

Открытие универсального физкультурно-оздоровительного комплекса, основной ареной которого является легкоатлетический манеж, состоялось сегодня в наукограде Кольцово. Объект станет одним из основных элементов инфраструктурной базы подготовки сборных команд Новосибирской области по легкоатлетическим дисциплинам.

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Новый объект имеет важное значение для Новосибирской области, в регионе не хватает крытых сооружений для занятий легкой атлетикой в зимнее время. Трансформируемый манеж позволит развивать, в том числе, технические дисциплины спорта: толкание ядра и все виды прыжков, включая прыжки с шестом. Кроме этого, объект отвечает современным стандартам для проведения тренировочных мероприятий по мини-футболу, волейболу, баскетболу.

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https://www.nso.ru/news/51142

"БаскетДом" открыл в Ижевске свои двери для всех любителей баскетбола © static.mk.ru

Республика Удмуртия

г.Ижевск

В Ижевске открыли «БаскетДом» — новый спорт комплекс для занятий баскетболом. Двухэтажный «БаскетДом» ориентирован на занятия игровыми видами спорта, но основным направлением занятий является баскетбол — для этого в зале уложен профессиональный паркет из белого ясеня. Типовой проект максимально адаптирован под условия и нужды спортсменов — в здании есть необходимый инвентарь, тренажерный зал, кабинеты медицинской помощи, комфортные раздевалки и душевые.

© izh.ru

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс станет спортивным домом для воспитанников школы олимпийского резерва № 3. При этом играть на площадке смогут все любители: сейчас там проходят тренировки баскетболистов из спортивной школы № 4 и команд гандболистов. Одновременно в профессиональном зале могут заниматься несколько групп.

© izh.ru

© izh.ru

https://izhevsk...basketbola.html

https://ijevsk....dlya/101792078/

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В г.Щекино открыли Ледовую арену "Щекиноазот-Корд" © mx01.schekino.ru

Тульская область

г.Щекино

19 января в северо-западном микрорайоне города Щекино состоялось открытие Ледовой арены «Щекиноазот-Корд», строительство которой велось на спонсорские средства компании «Щекиноазот».

В г.Щекино открыли Ледовую арену "Щекиноазот-Корд" © mx01.schekino.ru

В г.Щекино открыли Ледовую арену "Щекиноазот-Корд" © mx01.schekino.ru

У Ледовой арены много возможностей — здесь можно заниматься не только хоккеем и фигурным катанием, но и эстетической и художественной гимнастикой. Алексей Дюмин осмотрел хореографический зал.

В г.Щекино открыли Ледовую арену "Щекиноазот-Корд" © mx01.schekino.ru

http://mx01.sch...LEMENT_ID=89881

© tularegion.ru

пос. Одоев

ВФОКе «Олимп» им. А.Н. Уварова" будут проводиться занятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, мини-лапте. Физкультурно-оздоровительный комплекс оснащен тренажерным и универсальным игровым залом, а также залом для единоборств. На хоккейной коробке регулярно проводятся уроки физкультуры по фигурному катанию на коньках. Кроме того, сооружение имеет медицинские помещения, вестибюль, раздевалки, душевые. Объект был построен на средства социального партнера.

© tularegion.ru

https://tulareg...EMENT_ID=309222

В Прокопьевском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при поддержке угольщиков АО «Стройсервис» © 27trk.ru

Кемеровская область

пос. Калачево

Новый спортивный объект в поселке Калачево смогут посещать более двух тысяч жителей. ФОК возведен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий».

В Прокопьевском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при поддержке угольщиков АО Стройсервис. Стройсервис © stroyservis.com

На строительство и оснащение спорткомплекса направлено 53,9 млн рублей, в том числе 33,48 млн рублей — из федерального; 1,03 млн рублей — из областного; 14,19 млн рублей — из местного бюджетов и 5,2 млн рублей — спонсорские средства.

В Прокопьевском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при поддержке угольщиков АО Стройсервис. Стройсервис © stroyservis.com

В двухэтажном спортивном комплексе площадью 541,9 кв. м размещены универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми и санузлами, кабинет для игры в шахматы. Работают секции киокусинкай каратэ, волейбола, баскетбола, вольной борьбы, шахматный клуб.

В Прокопьевском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс при поддержке угольщиков АО Стройсервис. Стройсервис © stroyservis.com

http://27trk.ru...726021d204dcbb6 (фото)

https://ako.ru/...ompleks#group-6 ( открытие)

Новый спортивный комплекс «Рекорд» открыли в станице Динской © kubnews.ru

Краснодарский край

станица Динская

25 декабря, в спортзале «Рекорд» выступили юные спортсмены Динского района по спортивной акробатике, рукопашному бою и самбо. Площадь нового зала — 1430 квадратных метров. На его территории будет располагаться Детско-юношеская спортивная школа № 3. Зал оборудован необходимым для комфортных занятий спортсменов с ограниченными возможностями.

Новый спортивный комплекс «Рекорд» открыли в станице Динской © kubnews.ru

Новый спортивный комплекс «Рекорд» открыли в станице Динской © kubnews.ru

https://kubnews...anitse-dinskoy/