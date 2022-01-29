В Мордовии открылся универсальный спортивный зал «Саранск Арена»

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На Рождество универсальный зал площадью в 54 тысячи квадратных метров и вместимостью в 7800 зрителей распахнул свои двери.Стоимость объекта составила 5,5 млрд рублей.

Оснащение многофункционального спортивного комплекса позволяет принимать здесь соревнования международного уровня, матчей по хоккею, баскетболу, волейболу, а также концертов звезд мировой величины.Впервые на лед универсального зала «Саранск Арена» вышли юные горожане — воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, члены молодежных объединений.

В универсальном комплексе «Саранск Арена» стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров.

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Напомним, что строительство объекта началось в 2011 году, сроки сдачи неоднократно переносились. Наконец было принято решение завершить строительство в текущем году, вопросы по дофинансированию объекта пришлось решать на федеральном уровне. В результате этой работы Постановлением Правительства России в июне 2021 года региону на эти цели было выделено свыше 850 млн рублей. На сегодня на «Саранск-арене» строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, завершена поставка технологического оборудования и спортивного инвентаря.

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https://vestnik-rm.ru/news/obcshestvo/universalnyj-zal-saransk-arena-gotov-prinyat-sorevnovaniya-i-koncerty-mirovogo-urovnya

Пост сделан с содействием блогера михаил васильев!