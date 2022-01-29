В Мордовии открылся универсальный спортивный зал «Саранск Арена»
На Рождество универсальный зал площадью в 54 тысячи квадратных метров и вместимостью в 7800 зрителей распахнул свои двери.Стоимость объекта составила 5,5 млрд рублей.
Оснащение многофункционального спортивного комплекса позволяет принимать здесь соревнования международного уровня, матчей по хоккею, баскетболу, волейболу, а также концертов звезд мировой величины.Впервые на лед универсального зала «Саранск Арена» вышли юные горожане — воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, учащиеся общеобразовательных и спортивных школ, члены молодежных объединений.
В универсальном комплексе «Саранск Арена» стартовало первенство России по фигурному катанию среди юниоров.
Напомним, что строительство объекта началось в 2011 году, сроки сдачи неоднократно переносились. Наконец было принято решение завершить строительство в текущем году, вопросы по дофинансированию объекта пришлось решать на федеральном уровне. В результате этой работы Постановлением Правительства России в июне 2021 года региону на эти цели было выделено свыше 850 млн рублей. На сегодня на «Саранск-арене» строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме, завершена поставка технологического оборудования и спортивного инвентаря.
https://vestnik-rm.ru/news/obcshestvo/universalnyj-zal-saransk-arena-gotov-prinyat-sorevnovaniya-i-koncerty-mirovogo-urovnya
Пост сделан с содействием блогера михаил васильев!
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
29.01.2213:57:34