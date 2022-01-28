Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье

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Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в подмосковном Дмитрове, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

«В пятницу, 28 января, боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“, приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — говорится в релизе.

В Минобороны уточнили, что С-400 успешно провел начальные боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области и после этого в начале декабря прибыл к месту постоянной дислокации в Подмосковье.

В данный момент на защите Москвы и центрального промышленного района РФ стоят 5 зенитных ракетных полков. Все они укомплектованы системами С-400.

С-400 «Триумф» российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения — пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты.