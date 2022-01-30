В Екатеринбурге открыли два новых детских сада

© екатеринбург.рф

В Екатеринбурге открыли два новых дошкольных учреждения в Академическом районе — детский сад № 45 (проспект Академика Сахарова, 31в) и два корпуса детского сада № 150 (улица Академика Парина, 45а и улица Академика Парина, 39а).

© екатеринбург.рф

Новый детский сад № 45 — современный трёхэтажный центр развития, площадью 4,5 тысячи квадратных метров, который смогут посещать 250 малышей. В учреждении создано 10 групп: для детей раннего, младшего, среднего, старшего и дошкольного возраста.

Кроме групповых помещений, на первом этаже здания размещены пост охраны, медицинский блок (процедурный, прививочный и врачебный кабинеты), пищеблок, оснащённый современным оборудованием, и прачечная.

На втором этаже находятся музыкальный и спортивные залы, кабинеты узких специалистов — педагога-психолога и логопеда, класс дополнительного образования, где ребята смогут заниматься изобразительным искусством, музыкой, хореографией, изучением английского языка, а также группы для ребят постарше.

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

Для обеспечения безопасного нахождения воспитанников и сотрудников установлена система контроля доступа, видеонаблюдение, для соблюдения норм пожарной безопасности — современная система дымоудаления.

Также в учреждении созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют пороги, установлены широкие проёмы, пассажирский лифт и специально оборудованная санитарная комната.

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

Обустроена и прогулочная зона. Площадки оборудованы современными и безопасными малыми архитектурными формами для организации подвижных игр и отдыха воспитанников. А чистить территорию от снега поможет новая снегоуборочная машина, которую саду подарила компания-застройщик.

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

Этот же проект был использован при строительстве двух корпусов детского сада № 150. Работы здесь также удалось завершить в срок в 9-10 месяцев. Каждое из зданий рассчитано на 10 групп и посещение 250 дошколят и имеет соответствующую инфраструктуру.

© екатеринбург.рф

Отметим, что строительство зданий дошкольных учреждений проводилось в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования и создание условий для организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании „город Екатеринбург“ на 2017-2022 годы».

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф

© екатеринбург.рф