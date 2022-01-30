Пензенские станки для Турции и итоги 2021 года

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В конце 2021 года Пензенский станкостроительный завод («СтанкоМашСтрой») отгрузил для АЭС «Аккую» в Турции вертикальный обрабатывающий центр VTM9. К выпуску этих станков завод приступил чуть более года назад.

Обрабатывающий центр VTM9 компании «СтанкоМашСтрой» обладает большой жёсткостью, высокой точностью, производительностью, надёжностью, большим крутящим моментом и широким диапазоном параметров обработки. Позволяют производить обработку заготовок сложной формы. Станок планируется для оснащения монтажно-заготовительного участка АЭС «Аккую».

Компания «СтанкоМашСтрой» заключила очередной контракт на поставку второго станка для атомной электростанции «Аккую», строительство которой ведётся в Турции. Это универсальный токарно-винторезный станок СТ16К25Б/1000. Данный вид оборудования является наиболее востребованным среди потребителей.

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Токарный станок с расстоянием между центрами в 1000 миллиметров имеет жёсткую цельнолитую станину, устойчив к вибрациям, что обеспечивает надёжность и стабильность при обработке деталей. Станок для турецких партнеров оснащён устройством цифровой индикации и конусной линейкой, выпускаемой на «СтанкоМашСтрой». Он станет дополнительным оборудованием на монтажно-заготовительном участке первой турецкой АЭС «Аккую». Отгрузка станка состоится в ближайшее время.

Итоги 2021 года

В 2021 году Пензенский станкостроительный завод запустил третий производственный корпус. Выручка предприятия за 2021 год увеличилась на 10% по отношению к 2020-ому. Локализация производства доведена до 70%.

Особым событием прошедшего года стало создание станкостроительного кластера «ПензаСтанкоМаш», в который вошли 13 предприятий региона, а также два ВУЗа, один ССУЗ, шесть региональных институтов развития и организаций, представляющие технологическую и промышленную инфраструктуру.

В планах на 2022 год расширить номенклатуру выпускаемых модификаций для станков серии СТ6К20 за счёт начала производства станка с РМЦ 3000мм, начало производства станков серии VTM11 и VTM3, серийное производство станков серии СТ16А25 с РМЦ — 1500 мм.

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