Национальная служба санитарной авиации Ростеха получила шесть новых вертолётов
Холдинг «Вертол`ты России» Госкорпорации Ростех поставил шесть вертолётов Группе компаний ПСБ Лизинг в интересах Национальной службы санитарной авиации (НССА). В регионы страны отправилась продукция Казанского вертолётного завода — три Ансата и три Ми-8МТВ-1.
Развитие санавиации повышает качество, скорость и доступность медицинских услуг, особенно в удаленных районах. Поставки современных вертол`тов для НССА набрали хороший темп, отгрузки происходят регулярно. Ещё шесть машин, которые переданы для нужд НССА, будут нести службу в самых разных регионах страны: Ансаты отправились в Великий Новгород, Беслан и Орел, а Ми-8МТВ-1 — в Новосибирск, Петрозаводск и Барнаул.
В 2021 году вертолёты НССА Ростеха выполнили 5020 вылетов и спасли свыше 6 тыс. пациентов, из них 687 детей и 280 младенцев в возрасте до года.
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