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Медучреждения

В Саратове открыт новый инфекционный госпиталь

 © www.vzsar.ru

Сегодня в Саратове доставили первых пациентов в новую инфекционную больницу в Елшанке.

Как и было запланировано, в конце января медучреждение начало свою работу.Современная инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1000 человек, не нарушая санитарных норм.

12 января новый инфекционный центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Возведение больницы началось в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 3,2 млрд рублей.

 © vzsar.ru

 © www.vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © fn-volga.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru

 © vzsar.ru
Источник: https://www.vzsar.ru/news/2022/01/2...ova-dostavili-pervyh-pacientov.html

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, коронавирус, covid-19, Саратовская область
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