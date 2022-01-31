В Саратове открыт новый инфекционный госпиталь

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Сегодня в Саратове доставили первых пациентов в новую инфекционную больницу в Елшанке.

Как и было запланировано, в конце января медучреждение начало свою работу.Современная инфекционная больница рассчитана на 400 коек. Но в случае необходимости здесь можно разместить более 1000 человек, не нарушая санитарных норм.

12 января новый инфекционный центр получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Возведение больницы началось в 2020 году. Общая стоимость объекта составила 3,2 млрд рублей.

© vzsar.ru

© www.vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

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© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru

© vzsar.ru