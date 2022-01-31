Завода «М-Конструктор» из Псковской области изготовил установку для переворота труб
©Видео с youtube.com
Применение такого оборудования обусловлено необходимостью переворота и установки железобетонного (ЖБ) изделия в рабочее положение. Кантователь — лучшее решение.
Заказ был выполнен по индивидуальному техническому заданию. Габаритные размеры — 9530×5260×3380 мм (ДхШхВ) при массе 7 т. Грузоподъемность — до 10 тонн. Минимальная высота трубы не менее 1400 мм, а максимальная не более 2950 мм.
Кантование выполняется на 180 градусов с промежуточным шагом 90 градусов, одна из переворотных кареток является подвижной и в горизонтальном положении, что позволяет осуществлять подгонку по высоте железобетонного изделия и надежно фиксируется специальными боковыми ограничительными элементами.
В комплект кантователя «М-Конструктор» входит гидростанция и стойка управления, благодаря которой осуществляется управление установкой. Рабочее давление в гидравлической системе должно составлять 160 Бар.
Оборудование поставлено заказчику.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.