Завода «М-Конструктор» из Псковской области изготовил установку для переворота труб

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Применение такого оборудования обусловлено необходимостью переворота и установки железобетонного (ЖБ) изделия в рабочее положение. Кантователь — лучшее решение.

Заказ был выполнен по индивидуальному техническому заданию. Габаритные размеры — 9530×5260×3380 мм (ДхШхВ) при массе 7 т. Грузоподъемность — до 10 тонн. Минимальная высота трубы не менее 1400 мм, а максимальная не более 2950 мм.

Кантование выполняется на 180 градусов с промежуточным шагом 90 градусов, одна из переворотных кареток является подвижной и в горизонтальном положении, что позволяет осуществлять подгонку по высоте железобетонного изделия и надежно фиксируется специальными боковыми ограничительными элементами.

В комплект кантователя «М-Конструктор» входит гидростанция и стойка управления, благодаря которой осуществляется управление установкой. Рабочее давление в гидравлической системе должно составлять 160 Бар.

Оборудование поставлено заказчику.