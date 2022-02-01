Кингисепп принял построенный олимпийский бассейн

Объект включает в себя олимпийский плавательный бассейн 51,5 на 25 метров с передвижным бортом, бассейн для акваэробики 10×16 метров, детский бассейн 10×6 метров, а также 4 зала для общефизической подготовки. Медицинский блок имеет массажные кабинеты, физиотерапевтические, соляные комнаты отдыха, сауны, комплекс гидромассажных процедур.

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Запланировално построить 10 бассейнов в Ленинградской области. 4 бассейна введены, а эксплуатацию, в этом году будут введены еще 4 объекта и 2 бассейна строятся по программе государственно-частного партнёрства. Один из них — это бассейн в Гатчине. В этом году он также будет введён в эксплуатацию. За постсоветское время в Ленинградской области ещё не строили таких спортивных объектов, как этот бассейн в Кингисеппе. Он соответствует всем самым требовательным мировым олимпийским стандартам. Здесь не только 50-метровый бассейн, где можно проводить соревнования любого уровня, любой квалификации. Это ещё и тренировочная чаша, и малая чаша для детей. Но самое главное — здесь ещё и восстановительный комплекс. Это все соответствует самым высоким стандартам и для тренировок на воде, и в сухом зале, и последующего восстановления. Бассейн будет использоваться не только для Кингисеппского района, не только для спортсменов Ленинградской области. Мы предполагаем, что он станет местом сбора команд из других регионов.

Важной особенностью нового бассейна является то, что его чаша выполнена из нержавеющей стали, что делает бассейн не только гигиеничным, но и долговечным. Такой бассейн на сегодняшний день является единственным на северо-западе России. Кроме того, он оснащён профессиональной системой хронометража для плавания — она улавливает малейшее касание бортика спортсменом для фиксирования его времени.

Новый бассейн станет базой для подготовки будущих олимпийских чемпионов, местом активного отдыха горожан, площадкой для проведения общероссийских и международных соревнований, а также будет использоваться для проведения круглогодичных тренировочных занятий и спортивных соревнований по плаванию и синхронному плаванию, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним также, что бассейн в Кингисеппе включен в федеральный проект «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография».