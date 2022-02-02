Компания «Проект Системы» завершила испытания джойстиков для погрузочной техники ПАО «МЗИК»

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Компания «Проект Системы», резидент технопарка «Университетский», разработала и провела испытания джойстиков на крупнейшем машиностроительном предприятии Свердловской области ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина». Разработка компании «Проект Системы» направлена на импортозамещение иностранной продукции устанавливаемой на продукцию завода.

Испытания пальчиковых джойстиков PS-JF1, производимых ООО «Проект Системы», успешно завершились в декабре 2021 года на ПАО «МЗИК». По результатам испытаний джойстики PS-JF1 ни в чём не уступили джойстикам фирмы Apem (Англия), которые устанавливались на технику ПАО «МЗИК» ранее.

Джойстики PS-JF1 теперь будут устанавливаться на ричтраки и другие виды складской техники, производимой ПАО «МЗИК».

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Пётр Кукиев, генеральный директор компании, отметил: «Мы более двух лет шли к этому результату. В ходе работы с ПАО „МЗИК“ были разработаны несколько моделей джойстиков, каждая из которых проходила полный цикл испытаний. Итогом стала продукция, которая соответствует самым современным стандартам качества и эргономики».

Разработчики уверены, после успешных результатов применения систем управления «Проект Системы» на машинах и агрегатах крупнейшего предприятия Свердловской области, джойстики PS-JF1 будут востребованы и другими машиностроительными предприятиями России.

В компании уточнили: «Наши джойстики — пример успешного импортозамещения. Они разработаны и производятся в России».

О компании

Компания «Проект Системы» — резидент технопарка с августа 2020 года. «Проект Системы» — инжиниринговая компания, разрабатывает и внедряет электронные системы управления и мониторинга для различных видов техники и промышленного оборудования.

С 2013 года создает и производит электронные системы и компоненты. Штат компании состоит из высококвалифицированных инженеров.

Основные направления деятельности:

бортовые системы управления для всех видов мобильной техники,

шкафы управления для гидравлических станций и промышленного оборудования,

производство компонентов для управления и диагностики,

системы сервисного мониторинга и дистанционного управления.

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» ведёт свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казённый завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1918 году завод был эвакуирован в Подмосковье, а в 1941 году в бывший Свердловск (ныне Екатеринбург). С 1956 года завод приступил к производству гражданской продукции — электрических погрузчиков. В СССР завод был монополистом по выпуску малогабаритных однотонных погрузчиков и производил до 7000 электропогрузчиков в год.

В настоящее время завод выпускает электрические погрузчики грузоподъёмностью до 2 тонн, электрические платформенные тележки грузоподъёмностью 2 тонны.

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