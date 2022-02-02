В Брянской области завершена модернизация производства маневровых тепловозов для РЖД

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Брянский машиностроительный завод (БМЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») завершил модернизацию производства маневровых тепловозов для РЖД.

Это уже позволило увеличить производство локомотивов ТЭМ18ДМ, а также даст возможность в скором времени начать выпуск новой серии тепловозов ТЭМ23. Средства на обновление производственных мощностей получены от Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

Инвестиции в модернизацию производства превысили 1,7 млрд рублей. Из них 775 млн рублей в виде двух льготных займов по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

В рамках проекта закуплено 20 единиц оборудования, среди них окрасочно-сушильные камеры, роботизированные сварочные комплексы, высокопроизводительные обрабатывающие центры, высокоточные измерительные приборы. Они помогли повысить качество и эффективность работы, позволили улучшить условия труда и снизить воздействие на окружающую среду.

Модернизация производства позволила предприятию расширить мощности по выпуску маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ до 240 единиц в год. Локомотив оснащен дизельным двигателем 1-ПД4Д производства другого заемщика ФРП — «Пензадизельмаш» (также входит в состав «Трансмашхолдинга»).

Установленное оборудование поможет предприятию наладить выпуск тепловоза новой модели — четырехосного ТЭМ23. Он отличается высокой эффективностью, экологичностью, адаптивностью характеристик к изменению условий эксплуатации, новым дизайном. Тепловоз оборудуется двумя дизельными двигателями мощностью 309 или 368 кВт каждый, имеет асинхронный тяговый привод.

Локомотив может работать как на одной силовой установке, так и на двух, в зависимости от необходимой мощности. За счет применения современных дизельных двигателей ТЭМ23 более экологичен, на нем в 2 раза снижен уровень шума и обеспечена экономия топлива и масла до 30% по сравнению с серийными тепловозами других моделей. Это отвечает задачам нацпроекта «Экология» по снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

«Развитие производства маневровых тепловозов играет для Брянского машиностроительного завода большое стратегическое значение, так как этот вид локомотивов составляет весомую долю выпускаемой заводом продукции. Сегодня предприятие занимает 75% рынка маневровых тепловозов России», — рассказал генеральный директор БМЗ Вадим Яковлев.

ТМХ является единственным в России разработчиком и производителем электровозов и тепловозов всех существующих классов, различного назначения, мощности, рода тока. На БМЗ налажен серийный выпуск магистральных грузовых тепловозов 2ТЭ25КМ и 3ТЭ25К2М, а также маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ. Они востребованы не только на железных дорогах общего пользования, но и на промышленных предприятиях, имеющих собственный подвижной состав.