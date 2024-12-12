Первая в РЖД полностью российская АТС введена в эксплуатацию

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Сразу в двух московских офисах компании ОАО «Российские железные дороги (РЖД)» ввели в промышленную эксплуатацию полностью российскую АТС. Это автоматическая телефонная станция «Протей», которую изготовила петербургская компания «Протей СпецТехника». Использование полностью отечественного технологического продукта в транспортной компании было принято еще в 2022 году.

Такая установка была произведена в рамках реализации программы технологического импортозамещения. Новая автоматическая телефонная станция «Протей» призвана заменить соответствующую технику АТС Definity производства американской компании Avaya Inc. Использование оборудования из США стало невозможным после того, как в отношении России были введены несколько пакетов экономических санкций.

Как отметил первый заместитель начальника Центральной станции связи РЖД Денис Азерников, необходимость замены на отечественное оборудование продиктована не только недружественной политикой руководства США и стремлением к технологическому суверенитету России. Из-за введения санкций отсутствуют перспективы дальнейшей модернизации иностранного аппаратно-программного комплекса.

Денис Азерников подчеркивает, что американская станция устарела морально и физически. Специалисты РЖД признают, что просто невозможна дальнейшая поддержка оборудования и технологий на должном уровне.

К отечественному производителю и поставщику оборудования, а также программного обеспечения в компании РЖД предъявляли достаточно жесткие требования. Договор с компанией «Протей СпецТехника» был заключен еще в прошлом году. Пусконаладочные работы начались весной текущего года, а затем прошли приемо-сдаточные и тестовые испытания. К началу декабря 2024 года, когда стартовала промышленная эксплуатация АТС «Протей», новой общетехнологической телефонной связью уже пользовались 1420 абонентов в двух московских офисах РЖД.

Денис Азерников уточнил, что емкость новой АТС превышает 20 тыс. абонентов. Но до конца текущего года планируется полностью завершить перевод на новую систему связи 2,4 тыс. абонентов, работающих в двух московских офисах. При этом АТС «Протей» размещается всего в двух узких шкафах-стойках.

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