В Кемерове вместо маршруток на линию вышли современные автобусы на газовом топливе

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1 февраля в Кемерове стартовал первый этап транспортной модернизации. Восемь автобусных маршрутов с префиксом «Т» были переведены в муниципальные, вместо маршруток марки «ПАЗ» на линии вышли 32 больших «НЕФАЗа» на газовом топливе.

Новые автобусы с просторными, светлыми салонами, тёплые, низкопольные, что очень удобно для маломобильных людей, а также пассажиров с колясками. В салоне 25 сидячих мест и отдельное оборудованное место для инвалидной коляски. Максимальная вместимость — 80 человек. Вентиляция через форточки и люки крыши, не менее двух аварийных люков, система видеонаблюдения и системы подсчета пассажиропотока на каждой двери. И, конечно, небесно-синее единое оформление.

В новых автобусах действуют все льготы, банковские, транспортные карты и подключенные к ним проездные. Можно также оплатить поездку наличными. Транспорт оборудован системой бесконтактной оплаты — валидаторами. Четыре терминала размещены в салонах, один — у водителя. За руль «Нефазов» сядут опытные водители, которые прежде работали на «пазиках» с префиксом «Т», они прошли стажировку на новых машинах. По словам водителей, автобусы более комфортны не только для пассажиров, но и для тех, кто на них работает: просторнее и светлее место водителя, установлена автоматическая коробка передач вместо механической у «пазика».

В целом в ходе модернизации транспортной системы областного центра 25 маршрутов с префиксом «Т» будут переименованы в обычные автобусные маршруты. Обновления проходят плавно, в несколько этапов. Следующий этап замены маршрутных такси на автобусы состоится 1 апреля.

© cdn.statically.io

© cdn.statically.io

© sibdepo.ru

© sibdepo.ru

© sibdepo.ru