В Туле открылся новый ФОК в Зареченском районе

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Новый ФОК «Заречье» построили на улице Ствольной в Туле. ФОК построен за счёт внебюджетных средств. В новом комплексе уже проводятся занятия для учащихся спортивных школ по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Тренерский штат полностью укомплектован.

В ФОКе два бассейна — детский (с трех лет) и взрослый. Здание полностью адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан.Максимальная суточная пропуская способность составляет 1 600 человек.

© invest-tula.com

© invest-tula.com

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