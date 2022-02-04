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Спортивные объекты

В Туле открылся новый ФОК в Зареченском районе

 © invest-tula.com

Новый ФОК «Заречье» построили на улице Ствольной в Туле. ФОК построен за счёт внебюджетных средств. В новом комплексе уже проводятся занятия для учащихся спортивных школ по волейболу, баскетболу, плаванию, карате и фехтованию. Тренерский штат полностью укомплектован.

В ФОКе два бассейна — детский (с трех лет) и взрослый. Здание полностью адаптировано для инвалидов и маломобильных граждан.Максимальная суточная пропуская способность составляет 1 600 человек.

 © invest-tula.com

 © invest-tula.com

 © tulapressa.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru

 © cdnmyslo.ru
Источник: https://tula.aif.ru/sport/v_tulskom...he_poyavilsya_novyy_fok_s_basseynom

спортивные объекты, Тульская область
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