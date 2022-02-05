Российский учёный разработал систему передачи данных на основе квантовой физики

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Аспирант Южного федерального университета Вадим Прудников создал систему передачи данных, которая работает со скоростью света и передаёт информацию по оптико-волоконному кабелю без угрозы взлома и воровства данных.

Система основана на эффекте квантового наблюдателя, когда при любой попытке отследить частицу она мгновенно меняет значения. Получить информацию можно, только если она была передана без ошибок и признаков перехвата.

«Мы разрабатываем … систему квантового распределения ключей. Говоря простыми словами, частица не меняет своих свойств, пока злоумышленник не попытается открыть и прочитать сигнал, тогда в это же мгновение частица аннигилируется, то есть становится нулём. Все эти системы пока ещё несовершенны, но мы прошли огромный путь. И это внушает нам оптимизм», — объяснил Вадим Прудников.

Пока все оборудование вместе с программными алгоритмами стоит около 20 миллионов рублей, то есть систему смогут установить только крупные компании и банки. И всё же российская разработка в несколько раз дешевле иностранных. Доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности, научный руководитель Вадима Антон Пленкин отметил, что Россия наряду с США, странами Европы, Кореей, Японией и Китаем входит в список самых продвинутых стран в сфере квантовой защиты данных.

«Причём наша страна занимает лидирующие позиции в разработке главного компонента — программного обеспечения. Правда, все „железо“ у наших разработчиков пока импортное. Приемно-передающая станция была сделана в Швейцарии, а кодирующая — в США. Между ними в кабинете „намотано“ 24 километра импортных оптико-волоконных линий. Но сам программно-аппаратный модуль шифрования — это чисто донская разработка», — пояснил А. Пленкин.

Источники фото: https://www.911...7777771295390/, https://www.acq...terprise-brands

Автор Анастасия Могилёвская

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