В пригороде Иркутска запущена в работу подстанция «Зелёный берег»

© www.irk.ru

В пригороде Иркутска, на Мельничном тракте, за полтора года построена и введена в работу крупная современная электрическая подстанция, способная стабильно обеспечивать электричеством порядка 7500 потребителей из 40 садоводств с учётом их разрастания и освоения района в перспективе нескольких лет. Новая подстанция ПС 110 кВ «Зеленый берег» оснащена двумя силовыми трансформаторами по 25 МВА каждый. Её запуск в эксплуатацию — очередной серьёзный шаг вперед в рамках большой программы нового строительства, реконструкции и модернизации энергообъектов компании En+ Group.

Введение в строй нового энергетического объекта, оснащенного современным оборудованием, позволит повысить параметры качества напряжения и надежности электроснабжения жителей поселений Мельничного тракта Марковского муниципального образования, а также повысить запас мощности для дальнейшего развития этого района

© www.irk.ru