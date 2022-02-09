В пригороде Иркутска запущена в работу подстанция «Зелёный берег»
В пригороде Иркутска, на Мельничном тракте, за полтора года построена и введена в работу крупная современная электрическая подстанция, способная стабильно обеспечивать электричеством порядка 7500 потребителей из 40 садоводств с учётом их разрастания и освоения района в перспективе нескольких лет. Новая подстанция ПС 110 кВ «Зеленый берег» оснащена двумя силовыми трансформаторами по 25 МВА каждый. Её запуск в эксплуатацию — очередной серьёзный шаг вперед в рамках большой программы нового строительства, реконструкции и модернизации энергообъектов компании En+ Group.
Введение в строй нового энергетического объекта, оснащенного современным оборудованием, позволит повысить параметры качества напряжения и надежности электроснабжения жителей поселений Мельничного тракта Марковского муниципального образования, а также повысить запас мощности для дальнейшего развития этого района
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