Самолет МС-21-300 получил сертификат типа

© aviavent476.ru В рамках IX Национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022 Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиации) вручило генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю сертификат типа на самолет МС-21-300 и сертификат разработчика авиационной техники.

Сертификат типа подтверждает соответствие самолета МС-21-300 требованиям, предъявляемым к гражданской авиационной технике. Сертификат разработчика удостоверяет, что корпорация «Иркут» соответствует требованиям Федеральных авиационных правил ФАП-21, предъявляемым к организациям — разработчикам гражданской авиационной техники, применительно к самолету МС-21.

В 2021 году корпорация «Иркут» успешно прошла проверку со стороны Росавиации на соответствие требованиям, в ходе которой представителям Росавиации, Авиарегистра России и специализированных сертификационных центров были продемонстрированы все необходимые документы, доказывающие соответствие предприятия требованиям к порядку организации процесса разработки, изготовления и испытаний опытных экземпляров МС-21.

«Это большой совместный труд инженеров, конструкторов, специалистов, профильных институтов, сертификационных центров, авиационных властей. Огромное спасибо за неравнодушное, государственное и доброе отношение к проекту МС-21, — сказал на церемонии генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. — Программа МС-21 реализуется на основе комплексного использования цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла лайнера. Вся документация по самолету изначально разрабатывается в единой цифровой среде. Четкое соответствие всем требованиям, предъявляемым российскими нормами к процессам создания авиатехники, обеспечивает необходимый уровень качества и безопасности наших самолетов».