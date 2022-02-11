Разгонный блок «Фрегат» вывел на орбиту 34 спутника OneWeb

ПАРИЖ, 11 февраля. /ТАСС/. Все 34 британских спутника связи OneWeb, запущенные в четверг с космодрома Куру во Французской Гвиане, успешно выведены на орбиту разгонным блоком «Фрегат-М». Об этом сообщили в ходе трансляции, которую ведет компания — оператор запуска Arianespace.

Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с 34 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Куру в 21:09 мск. Запущенные аппараты были доставлены на околополярную орбиту высотой 450 км. Спутники отделялись от разгонного блока в девять этапов, подтверждение об отделении последних из них поступило спустя три с половиной часа полета.

«Подтверждение отделения девятой части полезной нагрузки. И это последнее отделение по ходу миссии VS27 со спутниками OneWeb», — заявил представитель Гвианского космического центра. Присутствовавшие в центре управления полетами встретили объявление бурными аплодисментами.

Теперь каждый аппарат должен будет выйти на заданную орбиту самостоятельно, а разгонный блок «Фрегат-М» должен войти в атмосферу Земли примерно через пять с половиной часов полета, где он сгорит.

Перед стартом глава Arianespace Стефан Исраэль сообщил, что для компании это первый запуск в текущем году с космодрома Куру, а также первая партия спутников OneWeb. По его словам, в течение года запланировано еще несколько пусков как с Куру, так и с космодрома Байконур в Казахстане. Ранее генеральный директор АО «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов сообщил ТАСС, что всего на 2022 год запланировано семь запусков спутников OneWeb.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Сейчас группировка насчитывает 394 аппарата. Все они были выведены российскими ракетами-носителями «Союз». В пресс-службе Arianespace уточнили, что после нынешнего запуска общее количество спутников OneWeb на орбите достигнет 428.