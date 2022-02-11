В Москве введен в эксплуатацию новый ФОК «Торпедо»
Новый ФОК построили за счет частных инвестиций. Площадь трехэтажного здания с подземным уровнем составляет 7,25 тысячи квадратных метров.
На первом этаже комплекса находится универсальный игровой зал 45,38 на 24,9 метра и высотой 10,9 метра. Он предназначен для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу.
На втором этаже расположен зал для бокса 30,25 на 18,7 метра и высотой 7,6 метра, а также и тренажерный зал площадью 95 квадратных метров.
Третий этаж отведен под зал для борьбы 27,4 на 18,9 метра, а также тренажерный зал 18,75 на 5,9 метра и высотой четыре метра.
На каждом этаже находятся тренерские помещения, а также автоматизированные раздевалки, рассчитанные на 20 человек, с душевыми и санузлами. На первом этаже располагается медицинский блок с кабинетом дежурного врача, процедурной и зоной ожидания приема. На втором и третьем этажах разместились сауны с массажными кабинетами. Также в комплексе имеются технические и административные помещения.
Посетители ФОКа могут оставить верхнюю одежду в гардеробе и перекусить в уютном кафе.
В здании установлены тактильные информационные таблички, мнемосхемы, поручни, специальные зеркала, система вызова помощника, сенсорные смесители на умывальники и другое оборудование, необходимое для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас здесь тренируются 700 воспитанников физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы», Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и спортивной школы олимпийского резерва № 49 «Тринта» имени Ю.Я. Равинского.
Реконструкция стадиона «Торпедо» и развитие прилегающей территории
Стадион имени Эдуарда Стрельцова был построен в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода имени И.А. Лихачева (ЗИЛ) — московского «Торпедо». До 1976 года на арене была всего одна трибуна, которая располагалась на склоне прилегающего к полю холма. После реконструкции, которую провели к московской Олимпиаде, стадион стал вмещать 16 тысяч зрителей.
С 1978 по 1997 год стадион являлся домашним для клуба «Торпедо». С 2003-го здесь проводил домашние матчи футбольный клуб «Москва». Одной из первых в России здесь была смонтирована система электрического подогрева газона. Перед проведением в столице в 1998 году I Всемирных юношеских игр стадион отремонтировали, на трибунах появились пластиковые кресла. Правда, вместимость уменьшилась до 13 450 человек.
После комплексной реконструкции стадион «Торпедо» превратится в современную футбольную арену. На нем будут проводить соревнования всероссийского и международного уровня — IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации Российского футбольного союза. Также здесь появится возможность проводить матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России.
Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. На игровом поле будет уложен искусственный газон. Рядом со стадионом обустроят одно полноразмерное (105 на 68 метров) и два малых (60 на 40 метров) тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.
Кроме того, появится музей футбольного клуба «Торпедо», магазин клубной атрибутики, детская футбольная академия «Торпедо», кафе и помещения вспомогательных служб.
Комплексная реконструкция стадиона началась в прошлом году.
«Мы в апреле получим положительное заключение госэкспертизы, разрешение на строительство. С мая мы начнем активно работать — вести земляные работы и работы подготовительного периода», — рассказал президент группы компаний «Инград» Антон Ежков.
Одновременно на прилегающей к стадиону территории идет строительство жилых комплексов с детскими садами, школой, поликлиникой, гаражами и автостоянками. Город также занимается масштабной реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную, соединенной с набережной Марка Шагала.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
11.02.2223:52:56