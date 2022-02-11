В Москве введен в эксплуатацию новый ФОК «Торпедо»

© mos.ru

Новый ФОК построили за счет частных инвестиций. Площадь трехэтажного здания с подземным уровнем составляет 7,25 тысячи квадратных метров.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

На первом этаже комплекса находится универсальный игровой зал 45,38 на 24,9 метра и высотой 10,9 метра. Он предназначен для тренировок и соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

На втором этаже расположен зал для бокса 30,25 на 18,7 метра и высотой 7,6 метра, а также и тренажерный зал площадью 95 квадратных метров.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Третий этаж отведен под зал для борьбы 27,4 на 18,9 метра, а также тренажерный зал 18,75 на 5,9 метра и высотой четыре метра.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

На каждом этаже находятся тренерские помещения, а также автоматизированные раздевалки, рассчитанные на 20 человек, с душевыми и санузлами. На первом этаже располагается медицинский блок с кабинетом дежурного врача, процедурной и зоной ожидания приема. На втором и третьем этажах разместились сауны с массажными кабинетами. Также в комплексе имеются технические и административные помещения.

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Посетители ФОКа могут оставить верхнюю одежду в гардеробе и перекусить в уютном кафе.

В здании установлены тактильные информационные таблички, мнемосхемы, поручни, специальные зеркала, система вызова помощника, сенсорные смесители на умывальники и другое оборудование, необходимое для людей с ограниченными возможностями здоровья.

© mos.ru

Сейчас здесь тренируются 700 воспитанников физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы», Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и спортивной школы олимпийского резерва № 49 «Тринта» имени Ю.Я. Равинского.

Реконструкция стадиона «Торпедо» и развитие прилегающей территории

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Стадион имени Эдуарда Стрельцова был построен в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода имени И.А. Лихачева (ЗИЛ) — московского «Торпедо». До 1976 года на арене была всего одна трибуна, которая располагалась на склоне прилегающего к полю холма. После реконструкции, которую провели к московской Олимпиаде, стадион стал вмещать 16 тысяч зрителей.

С 1978 по 1997 год стадион являлся домашним для клуба «Торпедо». С 2003-го здесь проводил домашние матчи футбольный клуб «Москва». Одной из первых в России здесь была смонтирована система электрического подогрева газона. Перед проведением в столице в 1998 году I Всемирных юношеских игр стадион отремонтировали, на трибунах появились пластиковые кресла. Правда, вместимость уменьшилась до 13 450 человек.

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После комплексной реконструкции стадион «Торпедо» превратится в современную футбольную арену. На нем будут проводить соревнования всероссийского и международного уровня — IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации Российского футбольного союза. Также здесь появится возможность проводить матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России.

Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. На игровом поле будет уложен искусственный газон. Рядом со стадионом обустроят одно полноразмерное (105 на 68 метров) и два малых (60 на 40 метров) тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

Кроме того, появится музей футбольного клуба «Торпедо», магазин клубной атрибутики, детская футбольная академия «Торпедо», кафе и помещения вспомогательных служб.

Комплексная реконструкция стадиона началась в прошлом году.

© mos.ru

«Мы в апреле получим положительное заключение госэкспертизы, разрешение на строительство. С мая мы начнем активно работать — вести земляные работы и работы подготовительного периода», — рассказал президент группы компаний «Инград» Антон Ежков.

Одновременно на прилегающей к стадиону территории идет строительство жилых комплексов с детскими садами, школой, поликлиникой, гаражами и автостоянками. Город также занимается масштабной реконструкцией Симоновской набережной, переходящей в Крутицкую набережную, соединенной с набережной Марка Шагала.

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