Производство ТВ-приставок SberBox полностью локализовано в России.

© sberdevices.ru

Компания SberDevices локализовала крупносерийное производство умных ТВ-приставок SberBox на территории России на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» (флагманский инвестиционный проект холдинга GS Group в городе Гусеве Калининградской области). Сборка устройств реализована на предприятии НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (входит в состав кластера).

С 2022 года все новые приставки SberBox собираются на территории России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО «ЦТС» все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок SberBox: поверхностный монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За одну смену на производстве сейчас собирается порядка 4 тысяч девайсов, полный цикл сборки одного устройства занимает всего 10 минут.

«Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли. Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие — еще один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают „российское гражданство“. Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний, как Сбер, перейдет на регулярную основу. Локализация производства устройств — это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее её углубление», — рассказал губернатор Калининградской области.

«Мы рады, что с этого года 100 процентов ТВ-приставок SberBox собираются в России. Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий „Технополиса GS“, чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, локализовано производство пластиковых форм SberBox в Липецкой области, а упаковка для изделия делается в Удмуртии.

Перенос сборки на территорию России позволит нам лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом. В результате мы получаем управляемый процесс, желаемый результат, а пользователи — еще более качественный продукт с гарантией лучшей цены», — отметил CEO SberDevices, старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям «Салют» Константин Круглов.

«Задолго до того, как импортозамещение и локализация стали устоявшимися трендами, мы поверили, что в России возможно осуществлять полный цикл производства электроники, и построили „Технополис GS“, в котором сегодня есть необходимые компетенции для разработки и производства современных устройств любого уровня сложности. 15 лет назад мало кто верил в перспективы такого проекта, но сегодня подтверждением успеха служат те российские продукты, которые мы выпускаем для наших партнеров и под собственными брендами. Производство приставок для цифрового ТВ и просмотра контента в разнообразных средах — одно из наших ключевых направлений деятельности: за годы работы мы выпустили более 20 миллионов таких устройств. Мы рады предложить свой опыт компании SberDevices и поддерживаем наших партнеров в стремлении к импортозамещению. Сегодня в отрасли для этого есть все возможности», — подчеркнул президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

НПО «ЦТС» обладает многолетним опытом производства цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. Это единственное в России и самое масштабное в Восточной Европе производство такой продукции. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО «ЦТС» приемное оборудование, только в России насчитывает более 40 миллионов человек.

Производство НПО «ЦТС» высоко автоматизировано и сверхпроизводительно, ориентировано на серийный выпуск продукции. На сегодняшний день на предприятии работает четыре автоматические линии поверхностного монтажа с суммарной производительностью более одного миллиона компонентов в час.

Помимо этого, функционирует шесть линий ручной установки штыревых компонентов с суммарной производительностью 85 тысяч штук в час, а также шесть конвейерных линий финальной сборки. На предприятии действует уникальная для отечественного рынка линия поверхностного монтажа с автоматической 3D-инспекцией паяльной пасты и двойной автоматической оптической 3D-инспекцией (до и после пайки). За счет дополнительного контроля технологических процессов процент дефектов минимизируется.

***

Большое видео о достижениях SberDevices, которых удалось достичь за год работы:

©Видео с youtube.com