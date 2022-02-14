«Адмиралтейские верфи» приcтупили к резке металла двух подводных лодок проекта 677
«Адмиралтейские верфи» (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) приступили к резке металла сразу двух подводных лодок проекта 677.
Государственный контракт на строительство третьей и четвертой дизель-электрических подводных лодок 677 проекта заключен между АО «Адмиралтейские верфи» и Министерством обороны Российской Федерации в июне 2019 года в рамках форума «Армия-2019».
В сентябре 2018 года предприятие спустило на воду вторую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт». В настоящее время верфи ведут подготовку субмарины ко второму этапу заводских ходовых испытаний. В рамках первого этапа «Адмиралтейские верфи» успешно провели скоростные и маневренные испытания подводного корабля. Специалисты завода и экипаж ВМФ осуществили вывеску и кренование субмарины, проверили гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, провели испытания подъемно-мачтовых устройств.
Опираясь на результаты опытной эксплуатации головной субмарины «Санкт-Петербург», «Адмиралтейские верфи» модернизируют систему управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения, навигационный комплекс на последующих подводных лодках проекта 677.
Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам. «Адмиралтейские верфи» являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.
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