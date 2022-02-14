Добавить статью
Лого Сделано у нас
Судостроение и судоходство

Началось строительство двух реакторов для атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер»

 © aozio.ru

АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Атомэнергомаш») приступил к изготовлению оборудования для нового — самого мощного в мире — российского головного атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер».

На завод поступила основная часть поковок для изготовления двух реакторных установок «РИТМ-400». В настоящее время ведутся работы по механической обработке деталей.

АО «ОКБМ Африкантов» в 2021 году приступил к изготовлению ключевого оборудования парогенерирующего блока реакторной установки «РИТМ-400». В частности, ведется изготовление элементов крышки реактора, блока труб и устройств, приводов компенсирующей группы системы управления защитой, шахты внутрикорпусной, электронасосов. До конца 2022 года также будет завершено изготовление в полном объёме элементной базы (деталей) кассет парогенераторов для РУ «РИТМ-400».

Реакторная установка «РИТМ-400» — это эволюционное развитие «РИТМ-200» с увеличением тепловой мощности до 315 МВт, что превосходит все имеющиеся судовые реакторные установки. При ее изготовлении будет применяться уже отработанная элементная база и технические решения. Комплектным поставщиком ядерной энергетической установки является АО «ОКБМ «Африкантов».

 © www.atomic-energy.ru

«РИТМ-400» в 1,8 раза мощнее «РИТМ-200», что позволяет атомному ледоколу «Лидер» иметь повышенные эксплуатационные характеристики. В частности, он сможет пробивать лед толщиной до 4,3 метров и прокладывать канал шириной до 50 метров. В результате ледоколы проекта «Лидер» смогут выполнить главную задачу — обеспечат круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и проведению экспедиций в Арктику, в том числе крупнотоннажных судов.

Компоновочные и схемные решения во многом будут аналогичны решениям на реакторной установке РИТМ-200 для судов проекта 22220, при максимально унифицированной элементной базе и оборудования РУ. Таким образом, сегодня «Росатом» находится на пороге появления мощностного ряда для ледоколов разных проектов, что важно для дальнейшего развития атомного флота.

Реактор «РИТМ-400» является перспективным также для использования на оптимизированных плавучих энергоблоках (ОПЭБ) увеличенной мощности. Атомэнергомаш уже в этом году планирует приступить к разработке технического проекта ОПЭБ с РИТМ-400 для применения в арктических условиях.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.atomic-energy.ru/news/2022/02/14/121938

РИТМ-400, ЗиО-Подольск, «Лидер», 22220
  • Нет аватара william blake
    14.02.2223:44:46

    Много раз читал заметки про эту штуковину и каждый раз «самый мощный в мире» или типа того.

    И знаете, обидно такое слышать. Он в ДВА РАЗА больше чем всё, что создавалось ранее. Ну плюс вид совсем иной. «Самое мощное в мире» создают все кому не лень и постоянно. А вот так чтобы сразу настолько прибавить в размерах и отличаться внешне. заголовки мировых газет должны быть-

    -Внимание, гигантская калоша, в два раза крупнее чем самый крупный корабль, собирается на Северный Полюс. И готово, все интересуются, все восхищаются.

    И варит какой-нить сварщик Егор Селёдкин корпус ему и знает, американцы на реддите обсуждают его работу и завидуют. И ему тепло на душе.

    .

    Короче, больше рекламы надо.

    #1247699
    • Нет аватара Jiokomotub
      15.02.2200:31:46

      william blake, Росатом скромный. Делают невероятные вещи, но не трубят о них направо и налево.

      #1247700
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,