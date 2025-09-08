«Росатом» завершил изготовление реакторов для самого мощного атомного ледокола «Россия»
«Росатом» завершил изготовление реакторов для максимально мощного атомного ледокола «Россия», сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации.
В состав главной энергетической установки ледокола входят два реактора РИТМ-400.
Из-за высокой мощности оборудования, которое позволило «России» колотить четырёхметровые льды, реакторным установкам были даны имена русских богатырей — Добрыни Никитича и Ильи Муромца.
08.09.2522:32:06