Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
вчера 39
Великоросс Производство

«Росатом» завершил изготовление реакторов для самого мощного атомного ледокола «Россия»

 © t.me

«Росатом» завершил изготовление реакторов для максимально мощного атомного ледокола «Россия», сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона атомной госкорпорации.

В состав главной энергетической установки ледокола входят два реактора РИТМ-400.

Из-за высокой мощности оборудования, которое позволило «России» колотить четырёхметровые льды, реакторным установкам были даны имена русских богатырей — Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

 © t.me

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара DimaY
    08.09.2522:32:06

    Теперь, главное доставить до места сборки… Не так как в прошлый раз.

    #1305832