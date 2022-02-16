Завод «Красное Сормово» начал строительство 11-го судна серии сухогрузов

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ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в ОСК) начал резку металла для 11-го судна серии сухогрузных теплоходов, которые строятся по заказу АО «ГТЛК». Конкурс на право заключения договора о строительстве одной из самых крупных в России серий сухогрузов проекта RSD59 завод выиграл в мае 2021 года.

Кроме того, на предприятии состоялась закладка корпуса 7-го судна серии, то есть судостроители приступили к формированию секций, из которых впоследствии будет собираться корпус.

Согласно условиям контракта, все суда серии должны быть переданы заказчику в 2022 году, отметил генеральный директор завода «Красное Сормово» Михаил Першин.

Всего сормовский завод на сегодня построил для различных заказчиков 29 сухогрузов проекта RSD59, которые сейчас работают как на внутренних водных путях России, так и на международных морских маршрутах, перевозя зерно и другие навалочные грузы.

«Потребность в строительстве сухогрузов на рынке гражданского судостроения России увеличилась с 2017 года, — отметил Михаил Першин. — В этом сегменте наиболее востребованы суда для перевозки зерновых, поскольку Россия увеличила их экспорт».

По словам гендиректора завода «Красное Сормово», с 2018 года предприятие реализует программы модернизации производства и повышения производительности труда, чтобы расширить возможности по строительству сухогрузных теплоходов. «Учитывая потребности рынка и необходимость выдерживать конкуренцию с зарубежными компаниями, стало ясно, что надо строить крупные серии судов, увеличив пропускную способность верфи», — пояснил Михаил Першин.

Одним из приоритетов предприятия стало повышение производительности труда. «В частности, эта программа позволила сократить срок строительства судна с 9 месяцев до полугода. Сейчас на предприятии проектами по внедрению бережливых технологий охвачены все технологические переделы строительства судна», — подчеркнул гендиректор.

Сейчас пропускная способность завода «Красное Сормово» составляет 12 сухогрузов в год, что на 50% больше уровня 2018 года. При этом предприятие имеет возможность одновременно строить суда различных проектов.

Напомним, завод «Красное Сормово» стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Красное Сормово» на сегодня является лидером по количеству построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий.