Обновление парка истребителей России с 2012 по 2021 год

С 2012 года Военно-воздушные силы и морская авиация Военно-морского флота России получили 286 многофункциональных истребителей.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/8gTxKF4d2uk

С 2012 года ВВС и МА ВМФ России получили различные типы истребителей:

14 МиГ-29СМТ (одноместный истребитель поколения «4+", ещё 28 были переданы в 2009 году)

2 МиГ-29УБ мод. (двухместный учебно-боевой вариант МиГ-29СМТ, ещё 6 были переданы в 2009 году)

20 МиГ-29К и 4 МиГ-29КУБ (истребители корабельного базирования поколения «4++", одноместный и двухместный варианты унифицированы)

5 МиГ-35С и 3 МиГ-35УБ (истребители поколения «4++", дальнейшее развитие МиГ-29К/КУБ, одноместный и двухместный варианты унифицированы)

© Фото из открытых источников

16 Су-30М2 (двухместный истребитель поколения «4+", ещё 4 были переданы в 2010-2011 годах)

114* Су-30СМ и 4 Су-30СМ2 (двухместный истребитель поколения «4++", по данным центра АСТ было передано 116 Су-30СМ)

101 Су-35С (истребитель поколения «4++", ещё 2 были переданы в 2011 году)

3 Су-57 (истребитель 5-го поколения)

© Фото из открытых источников

Кроме того, с 2012 года вооруженные силы получили более 150 модернизированных истребителей:

12 модернизированных Су-27СМ3 (ещё 2 модернизированных и 12 новых Су-27СМ3 были переданы в 2008-2011 годах)

не менее 127 модернизированных МиГ-31БМ (некоторое количество модернизировано до 2012 года)

более 12 МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» (авиационный полк)

© Фото из открытых источников

Производством истребителей для вооруженных сил России занимаются 5 заводов: производственный комплекс № 2 РСК «МиГ» в Москве, Луховицкий авиационный завод (ЛАЗ) им. П.А. Воронина в Московской области, Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» (НАЗ «Сокол»), Иркутский авиационный завод (ИАЗ) и Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина.

За десять лет вооруженные силы России получили более 150 модернизированных и 286 новых истребителей (236 новых истребителей получили Военно-воздушные силы, а 50 морская авиация).

Ещё 115 новых истребителей (по 3 контрактам) должны быть поставлены до 2028 года.

© Фото из открытых источников

Отдельно стоит упомянуть истребитель-бомбардировщик Су-34, который приходит на смену фронтовому бомбардировщику Су-24. С 2012 года Военно-воздушные силы получили 122 Су-34 (ещё 15 серийных были переданы с 2006 по 2011 год)

Автор: Алексей Поветкин