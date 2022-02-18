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Производство

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2А622Ф4

Первая станкостроительная компания модернизировала горизонтально-расточной станок с ЧПУ модели 2А622Ф4. Уже завтра станок отправится на Кузбас в г. Новокузнецк предприятию Трейд-КНК, которое специализируется на выпуске запасных частей для БЕЛАЗа.

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2а622Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2а622 © Фото из открытых источников

Станок оборудован современной системой ЧПУ Fanuc и имеет пять независимых осей, каждая ось оснащена собственным сервоприводом, прецизионным редуктором и датчиком обратной связи.

Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2а622Ф4Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2а622Ф4 © Фото из открытых источников

Разработана новая гидростанция на базе комплектующих Duplomatic. Встроен датчик ориентации шпинделя и позиционирования стола. Разработана и изготовлена система подачи и сбора СОЖ.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/8j5_ysIB5_A

станок, станкостроение, металлобработка, производство, завод, Челябинск
  • Tezen44 Tezen44
    18.02.2219:15:05

    Примерно такой как у меня, только новее, и с полноценной системой ЧПУ.    

    Про 5 осей — слегка лукавите. Ось W — дублирует ось Z. (врезание движением стола или выдвижного шпинделя). Аналога оси В, в плоскости Z — Y в таком станке нету. Это единственное что кардинально отличает его от полноценного пяти осевого станка.

    А ещё в моём только один привод подачи оси. Двигаться по нескольким осям одновременно, он не может, только по каждой оси — по очереди. На этом наверное привод подач полноценный.

    #1247911
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