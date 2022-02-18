Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2А622Ф4
Первая станкостроительная компания модернизировала горизонтально-расточной станок с ЧПУ модели 2А622Ф4. Уже завтра станок отправится на Кузбас в г. Новокузнецк предприятию Трейд-КНК, которое специализируется на выпуске запасных частей для БЕЛАЗа.
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2а622 © Фото из открытых источников
Станок оборудован современной системой ЧПУ Fanuc и имеет пять независимых осей, каждая ось оснащена собственным сервоприводом, прецизионным редуктором и датчиком обратной связи.
Горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2а622Ф4 © Фото из открытых источников
Разработана новая гидростанция на базе комплектующих Duplomatic. Встроен датчик ориентации шпинделя и позиционирования стола. Разработана и изготовлена система подачи и сбора СОЖ.
©Видео с / https://www.youtube.com/embed/8j5_ysIB5_A
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18.02.2219:15:05