Российская система Radar-IQ способна обеспечить безопасность стратегических объектов в Средней Азии

Радар IQ © komplitis.ru

Анализ недавних драматических событий в Казахстане позволяет сделать определенные выводы. В частности, многие эксперты указывают на необходимость оснащения стратегических объектов в странах Средней Азии современными техническими средствами, способными их обезопасить в случае массовых беспорядков. Radar-IQ - система защиты территории от воздушных и наземных угроз, разработанная российской компанией «Диагностика-М», способна помочь в решении данной проблемы.

Как показал пример Казахстана, в сложившейся критической ситуации правительству страны пришлось прибегнуть к помощи миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для охраны предприятий энергетического комплекса, космодрома Байконур, полигона Сары-Шаган, а также важных военных и транспортных объектов. Кроме того, объединенные миротворцы взяли под свою защиту уранодобывающие предприятия, теракт или техногенная катастрофа на которых могли обернуться огромной бедой для всего региона.

В качестве одной из главных причин приглашения в Казахстан воинского контингента ОДКБ местные СМИ называют недостаточное количество и качество технических средств обеспечения безопасности на стратегических объектах, расположенных на территории страны. В то же время сегодня уже существуют инновационные разработки с применением высоких технологий, которые способны полностью заменить традиционные методы охраны территорий. Так, в отличие от распространенных охранных систем с использованием вибрационных датчиков, которые срабатывают непосредственно в момент проникновения, «Radar-IQ», созданный специалистами компании «Диагностика-М», способен заранее обнаруживать потенциальные угрозы, находящиеся далеко за пределами периметра охраняемой территории. Причем — как на земле, так и в воздухе, включая актуальные в настоящее время БПЛА.

«Radar-IQ» при помощи искусственного интеллекта умеет распознавать возникающие угрозы и их количество, определять и фиксировать векторы движения и действия нарушителей, что позволяет подготовиться к отражению потенциального вторжения заблаговременно. Подобный подход дает возможность максимально эффективно использовать человеческие и материальные ресурсы, имеющиеся в распоряжении службы безопасности объекта. То есть, кроме целого ряда других преимуществ, таких как сведение к нулю количества ложных тревог и возможность контролировать безопасность всего объекта усилиями всего одного оператора, эта умная техника помогает службе охраны выиграть драгоценное время, необходимое для принятия верного решения в той или иной ситуации.

Ограниченное количество и недостаточная эффективность технических средств защиты стратегических объектов, являются серьезной проблемой не только для Казахстана, но и ряда других государств Средней Азии. Январские события сильно обострили этот вопрос, и поэтому аналитики прогнозируют повышение интереса стран постсоветского пространства к приобретению надежных современных средств обеспечения безопасности. А так как система «Radar-IQ» является сегодня, пожалуй, лучшим решением на рынке, компания «Диагностика-М» готова к сотрудничеству и будет рада внести собственную лепту в обеспечение безопасности важных стратегических объектов в Среднеазиатском регионе.