В Комсомольске-на-Амуре открыт физкультурно-оздоровительный комплекс
18 февраля 2022 года в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовым полем и универсальным залом, построенного в рамках программы «Газпром — детям».
ФОК оснащен современным спортивным оборудованием и включает в себя поле с покрытием из искусственного льда с обходными дорожками общей площадью 2376 кв. м, тренажерный зал площадью 160 кв. м, а также универсальный зал площадью 792 кв. м и зал для занятий единоборствами, аэробикой и хореографией, площадь которого составляет 363 кв. м.
Первый этаж оснащен комнатами для переодевания с саунами и помещениями для сушки коньков и спортивной формы. В здании также размещен медицинский кабинет, тренерские и административные помещения. Максимальная пропускная способность трехэтажного объекта — 192 человека в смену.
В новом физкультурно-оздоровительном комплексе будут проходить тренировки и соревнования по хоккею, фигурному катанию, футболу, волейболу, баскетболу, бадминтону, аэробике, хореографии и другим видам спорта. В комплексе смогут заниматься маломобильные группы населения, для удобства их перемещения на первом этаже расположен специализированный подъемник. Необходимым оборудованием обеспечены также санузлы и душевые комнаты.
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