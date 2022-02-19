Лаборатория ГДИС
ГАЗ © Фото из открытых источников
Лаборатория исследования скважин (ГДИС, ГИС) на базе автомобиля ГАЗ 4×4 в комплекте с лебедкой ЛКИ-Техно изготавливается по ТЗ заказчика. Лебедка предназначена для спуско-подъемных операций на проволоке при исследовании, ремонте и очистке скважин. Лебедка имеет комбинированный привод, что позволяет оператору, в зависимости от вида работ, использовать механический или электрический привод.
Передвижная лаборатория ГАЗ Садко — автомобиль капотного типа, повышенной проходимости. Благодаря оптимальному соотношению стоимости, габаритов и проходимости, автомобиль хорошо зарекомендовал себя у нефтяников, работающих в условиях бездорожья.
Вместе с тем в лаборатории созданы все условия для комфортной работы персонала: уютный и отапливаемый фургон со всем необходимым в экспедиции оборудованием и инструментом. Под фургоном автолаборатории размещены контейнеры для транспортировки и хранения скважинных приборов и лубрикаторов.
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