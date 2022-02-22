Моноблоки POLAIR становятся экологичнее
POLAIR планомерно продолжает работу по переводу всей своей продукции, на экологичный и безопасный хладагент — R290 (пропан). Завершен перевод линейки моноблоков GREEN на экологически безопасный хладагент R290 (пропан).
Обновленные модели моноблоков POLAIR GREEN традиционного тампонного исполнения, предназначены для настенного монтажа и используются в холодильных и морозильных камерах. Конструктивной особенностью и высоким преимуществом моноблоков POLAIR GREEN является использование эффективного и безопасного хладагента R290 (пропан), с разрешенной и безопасной дозой заправки — 150 гр.
Основные преимущества моноблоков POLAIR GREEN на R290:
- экономия потребляемой электроэнергии до 30% (в сравнении с использованием моноблоков на традиционных хладагентах) благодаря эффективным термодинамическим свойствам пропана.
- увеличение эффективности и надежности в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности пропана, отсутствию вреда внутреннему устройству компрессора и узлам холодильной системы, совместимости с любыми компрессорными маслами, а также его доступности и низкой стоимости
- хладагент R290 (пропан) абсолютно безопасен для озонового слоя и одобрен к применению всеми международными организациями, имеет низкий GWP (потенциал глобального потепления = 4; R404 = 3900)
Расчет экономии стоимости владения моноблоком POLAIR GREEN на примере модели МВ 211 S
|
Модель
|
Хладагент
|
R290
|
R404
|
Стоимость моноблока фев. 2022
|
97470 руб.
|
85500 руб.
|
Расход эл.эергии в сутки
|
18 кВт.ч
|
26 кВт.ч
|
Расход эл.эергии в год
|
6570 кВт.ч
|
9490 кВт.ч
|
Стоимость эл/энергии в год
|
45990 руб.
|
66430 руб.
|
Стоимость владения в течение 6 лет
|
373510 руб.
|
485580 руб.
|
Экономия стоимости владения
|
112070 руб.
Экономия стоимости владения моноблоком на пропане R 290 более 20% и за 6 лет составит сумму, равную стоимости нового оборудования! Перевод оборудования осуществляется в рамках программы сокращения углеродного следа на 60%. В рамках утвержденной программы завод постепенно переводит все производимое оборудование на хладагенты R290 и R600a, имеющие низкий потенциал индекса глобального потепления 4 и 5 соответственно.
Все производственные площадки Группы ПОЛАИР, включая завод ПОЛЮС, стремятся снизить выбросы парниковых газов, выпуская экологичную холодильную технику и сокращая углеродный след, внося тем самым свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.
POLAIR (ПОЛАИР) — торговая марка профессионального холодильного оборудования для предприятий общественного питания и торговли. Завод ведущий свою историю с 1991 года выпускает: холодильные шкафы, морозильные и холодильные камеры, аппараты шоковой заморозки (шокеры), холодильные машины, лари, специальные шкафы для пекарен и ресторанов.Продукция экспортируется в Европу и страны СНГ. POLAIR входит в группу компании POLAIR GROUP, в которую входит еще несколько заводов выпускающие продукцию под брендами CARBOMA, FROSTECO, RADAX и RADA.
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22.02.2213:11:26