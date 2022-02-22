Моноблоки POLAIR становятся экологичнее

POLAIR планомерно продолжает работу по переводу всей своей продукции, на экологичный и безопасный хладагент — R290 (пропан). Завершен перевод линейки моноблоков GREEN на экологически безопасный хладагент R290 (пропан).

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Обновленные модели моноблоков POLAIR GREEN традиционного тампонного исполнения, предназначены для настенного монтажа и используются в холодильных и морозильных камерах. Конструктивной особенностью и высоким преимуществом моноблоков POLAIR GREEN является использование эффективного и безопасного хладагента R290 (пропан), с разрешенной и безопасной дозой заправки — 150 гр.

Основные преимущества моноблоков POLAIR GREEN на R290:

экономия потребляемой электроэнергии до 30% (в сравнении с использованием моноблоков на традиционных хладагентах) благодаря эффективным термодинамическим свойствам пропана.

увеличение эффективности и надежности в процессе эксплуатации, ввиду низкой химической активности пропана, отсутствию вреда внутреннему устройству компрессора и узлам холодильной системы, совместимости с любыми компрессорными маслами, а также его доступности и низкой стоимости

хладагент R290 (пропан) абсолютно безопасен для озонового слоя и одобрен к применению всеми международными организациями, имеет низкий GWP (потенциал глобального потепления = 4; R404 = 3900)

© www.polair.com

Расчет экономии стоимости владения моноблоком POLAIR GREEN на примере модели МВ 211 S

Модель MB211 S Хладагент R290 R404 Стоимость моноблока фев. 2022 97470 руб. 85500 руб. Расход эл.эергии в сутки 18 кВт.ч 26 кВт.ч Расход эл.эергии в год 6570 кВт.ч 9490 кВт.ч Стоимость эл/энергии в год 45990 руб. 66430 руб. Стоимость владения в течение 6 лет 373510 руб. 485580 руб. Экономия стоимости владения 112070 руб.

Экономия стоимости владения моноблоком на пропане R 290 более 20% и за 6 лет составит сумму, равную стоимости нового оборудования! Перевод оборудования осуществляется в рамках программы сокращения углеродного следа на 60%. В рамках утвержденной программы завод постепенно переводит все производимое оборудование на хладагенты R290 и R600a, имеющие низкий потенциал индекса глобального потепления 4 и 5 соответственно.

Все производственные площадки Группы ПОЛАИР, включая завод ПОЛЮС, стремятся снизить выбросы парниковых газов, выпуская экологичную холодильную технику и сокращая углеродный след, внося тем самым свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.

POLAIR (ПОЛАИР) — торговая марка профессионального холодильного оборудования для предприятий общественного питания и торговли. Завод ведущий свою историю с 1991 года выпускает: холодильные шкафы, морозильные и холодильные камеры, аппараты шоковой заморозки (шокеры), холодильные машины, лари, специальные шкафы для пекарен и ресторанов.Продукция экспортируется в Европу и страны СНГ. POLAIR входит в группу компании POLAIR GROUP, в которую входит еще несколько заводов выпускающие продукцию под брендами CARBOMA, FROSTECO, RADAX и RADA.