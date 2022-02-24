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Норильск относится к Красноярскому краю, хотя расположен от Красноярска в 1500 км. Это самый северный в мире из крупных городов с населением более 150 тысяч человек. Сейчас в Норильске проживает более 182 тысяч человек и город продолжает расти — с 2016 года ежегодный прирост примерно по 1000 в год. Этим Норильск отличается от многих северных городов и посёлков — он процветает. Полезных ископаемых здесь очень много — это сделало Норильск одним из самых успешных промышленных регионов мира.

Норильск — не остров, но у него нет сухопутного сообщения с «большой землёй». Сюда можно попасть только самолётом или морем, а летом — по Енисею. Но некоторые туристы-экстремалы проезжают по зимнику на внедорожниках.

Здесь холодно. Средняя температура в январе достигает -27 °C, а абсолютный минимум -60 °C. При этом, скорость ветра может достигать 30-40 м/с. Летом температура редко поднимается выше +14 °C. Про такие места шутят «У вас лето было? Да, но я в тот день работал».

1. Норильск появился, когда геологи обнаружили здесь полезные ископаемые. Их добывали еще в бронзовом веке — археологи нашли древнюю стоянку людей с первобытным оборудованием для переплавки меди. Первым домом Норильска стала деревянная изба, которую построили участники экспедиции известного геолога Н. Н. Урванцева в 1921 году. Изба сохранилась до сих пор — сейчас она стоит возле музея Норильска.

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2. Вся история возникновения связана с разработкой месторождений полезных ископаемых. В 1935 году начали строить Норильский горно-металлургический комбинат, а через 7 лет завод уже начал выпуск никеля. Сейчас предприятие называется ГМК «Норильский никель» или просто Норникель. Его заводы производят 35% мирового палладия, 25% платины, 20% никеля, 20% родия, 10% кобальта. В России почти весь никель, кобальт и больше половины меди выпускают в Норильске.

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3. В 2005 году к Норильску присоединились два города-спутника — Талнах и Кайеркан, которые расположены в 25 км в разных сторонах от города. К центральному району также относится экспериментальный микрорайон Оганер, который построили в 7 км от Норильска.

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4. В советское время говорили, что Норильск — кусочек Ленинграда. И действительно, часть домов проектировали воспитанники ленинградской архитектурной школы. Ворота Норильска — это главный архитектурный ансамбль, практически лицо города. Один из домов полностью жилой, во втором находится гостиница «Полярная звезда».

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5. Ворота города проектировали Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко — ленинградские архитекторы, которые участвовали в разработке генерального плана города. Вместе с ними проект Норильска разрабатывали Микаэл Мазманян и Геворг Кочар — архитекторы, которые отбывали срок в Норильлаге.

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6. Октябрьская площадь на генеральном плане города называлась Въездной. За этот проект архитекторы могли бы получить Сталинскую премию, но из-за большого расстояния до Москвы заявка не была доставлена вовремя — и ансамбль Октябрьской площади не участвовал в конкурсе.

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7. В домах огромные арки высотой в 4 этажа, в отделке сохранились все стандартные элементы — большие деревянные двери, колонны, На въезде в город установлен памятник Ленину — отсюда начинается Ленинский проспект, главная улица города. Памятник установили в 1954 году, когда проспект еще назывался Сталинским.

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8. С 2002 года в одном из зданий работает гостиница «Полярная Звезда».

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9. На Ленинском проспекте стоят сталинки, основной стиль — неоклассицизм. Архитекторы сначала хотели сделать улицы продуваемыми, чтобы сильный ветер помогал избавиться от снега. Но оказалось, что снега здесь слишком много и бороться с ним бессмысленно. Поэтому многие жилые дома и кварталы выполнены в виде замкнутых прямоугольников, которые защищают дворы от ветра.

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10. Сразу за воротами Норильска стоит сталинка с розовым оттенком — в ней работает универмаг, пиццерия и ювелирный салон с одинаковым названием — Норильчанка.

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11. Здание Управления Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» установлено на скале — такое основание позволяло строить дома любой этажности. В 1958 году строители возвели здесь пятиэтажное здание, в котором с 1960 года размещалась гостиница «Норильск». По первоначальному плану дом со временем должен был вырасти до 12 этажей, но проект переделали и в 1985 году надстроили всего один этаж — «директорский». На заднем плане — здание института «Норильскпроект».

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12. Ленинский проспект соединяет Гвардейскую площадь с Октябрьской. Изначально Гвардейскую проектировали как «площадь пяти углов», но в итоге построили три полукруглых здания, между которыми образовано три широких проезда.

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13. История музея Норильска начинается в 1939 году, через 4 года после начала строительства комбината. Первая коллекция музея состояла из геологических образцов — местных полезных ископаемых и строительных материалов. Музей несколько раз переезжал, а в 1965 году даже был закрыт на 6 лет. В новое здание музей переехал в 2000 году — до этого здесь располагался кинотеатр.

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14. Сейчас музейные фонды насчитывают более 76000 единиц хранения. Здесь можно увидеть геологические коллекции, уникальные находки на территории Таймыра, предметы культуры коренного населения. Рядом со зданием расположены небольшие скверы, памятник Н. Н. Урванцеву и мемориал Жертвам репрессий.

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15. Одна из экспозиций расположена снаружи музея: за зданием установлена та самая изба, которую построила экспедиция Урванцева в 1921 году — первый дом Норильска.

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16. Дворец Культуры комбината начали строить в 1960-х, архитектор — Лидия Миненко. Изначально планировалось, что ДК будет трехэтажным и широким, займет почти всё пространство площади. Но времени для разработки проекта не было, поэтому за основу взяли ДК в Нижнем Тагиле. В процессе кардинально переработали и архитектуру, и оформление.

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17. Сталинки стоят вдоль всего Ленинского проспекта. Говорят, в 1960 была идея накрыть проспект стеклянной галереей, чтобы можно было поддерживать внутри нужный микроклимат. Но таких примеров в мировой практике не было, как и средств на выполнение проекта. Зато все первые этажи в домах на Ленинском проспекте отвели под магазины.

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18. В центре проспекта высажены кустарниковые растения — большие деревья здесь не приживаются. В хорошую погоду здание института «Норильскпроект» и часы на управлении видны с любой точки проспекта между Октябрьской и Гвардейской площадями.

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19. Некоторые дома в Норильске построены на скалистом грунте, при строительстве других используют сваи, а пространство под зданиями оставляют продуваемым. Это помогает избежать оттаивания вечномёрзлого грунта.

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20. Норильский индустриальный институт — самый северный ВУЗ в стране. Институт образован для подготовки инженеров для металлургического комбината. Первый выпуск ВНИИ был в 1966 году — 100 инженеров получили дипломы. В 2021 году институт преобразован в Заполярный государственный университет имени Н. М. Федоровского.

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21. Здание построено в 1952 году, авторы — архитекторы Витольд Непокойчицкий и Лидия Миненко. В то время это был самый высокий дом в городе.

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22. За зиму на территорию города выпадает до двух миллионов тонн снега, то есть на каждого жителя Норильска приходится, в среднем, по 10 тонн снега в год.

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23. Норильский заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского — самый северный театр в мире. Проектировала здание группа норильских архитекторов во главе с Анатолием Чернышевым, хотя на эту работу претендовали другие специализированные проектные институты. Здание начали строить в 1983 году и планировали закончить за 2 года, но завершение стройки несколько раз переносилось. Отличительная черта здания — большой уклон кровли, с которого легко сходит снег.

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24. Частного сектора в городе нет, больших деревьев — тоже.

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25. Полярный день в Норильске длится с 20 мая по 24 июля, полярная ночь — с 30 ноября по 13 января.

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26. Первое здание на Комсомольской улице появилось в 1949 году — это была школа № 1. Сейчас улица проходит через весь город параллельно Ленинскому проспекту.

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27. Самая северная мечеть в мире — Нурд-Камал. Она построена с учетом климатических особенностей: здание опирается на сваи, а четырехугольный минарет лучше сохраняет тепло и более устойчив при сильном ветре, чем традиционные округлые башни.

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28. Норильск получил своё имя от названия реки и гор, а они, в свою очередь, от названия шеста — пластины «норило», при помощи которого рыбаки — северяне до сих пор ловят рыбу.

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29. Храм Святителя Луки.

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30. Норильск — один из пяти самых северных городов с населением превышающим 100 тысяч жителей. Также в пятерке российский Мурманск, норвежский Хаммерферст, Анкоридж на Аляске и столица финской Лапландии город Рованиеми.

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31. Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». Собор построен на месте, где раньше располагались бараки политических заключённых.

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32. Улица Нансена отсекает жилую часть города от промышленной зоны.

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33. Храм Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Храм посвящен Новомученикам — в списке канонизированных Церковью более 1700 человек, расстрелянных или отбывавших наказание в лагерях во время гонений на православную церковь.

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34. В 1987 году гостиница «Норильск» переехала с Гвардейской площади на Таланахскую улицу. Тогда же к зданию пристроили административный корпус и ресторан. Именно здесь в 1989 году открыли первое в городе варьете.

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35. Норильск один из городов России с наибольшей покупательной способностью.

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36. На площади Металлургов изначально планировали построить гостиницу, затем — Дом Пионеров. Но в итоге возвели большой спортивно-развлекательный комплекс «Арена-Норильск».

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37. «Арена-Норильск» занимает почти всю площадь Металлургов. В спортивной части — бассейн, аквапарк и фитнес-клуб, в торгово-развлекательной — несколько десятков магазинов, рестораны и кафе.

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38. На пересечении улиц Красноярская, Комсомольская и Орджоникидзе расположено кольцо, над которым построен большой 12-этажный дом-трилистник. На первом этаже дома когда-то был самый фешенебельный в городе ювелирный магазин «Карат». И хотя он давно уже сменил название и ассортимент, некоторые норильчане продолжают называть дом «Каратом».

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39. Дом-квартал. Замкнутые дома защищают дворовую территорию от ветра — в Норильске скорость ветра может достигать 40 м/с. Такую погоду называют «чёрная пурга» — видимость при ветре и пурге почти нулевая.

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40. Секции домов-кварталов соединены так, чтобы ветер не проникал во двор.

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41. Некоторые дома в Норильске расселяют и демонтируют. Расселение не относится к теме заброшенных посёлков Севера, которые остаются после закрытия шахт — в Норильске это плановая работа по обновлению жилого фонда. Население здесь растёт примерно на 1000 человек в год.

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42. Снос дома на улице Богдана Хмельницкого. Сначала сталинку хотели реконструировать, но после экспертизы оказалось, что здание придётся сносить. Соседний дом — на очереди.

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43. Первое здание на сваях попробовали построить в Норильске в 1937 году. Это был кирпичный завод. Опыт оказался успешным и его начали использовать при возведении остальных построек.

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44. На предприятиях Заполярного Филиала «Норильского никеля» трудятся около 60 тысяч норильчан.

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45. Норильск расположен на 69 широте, в 300 километрах к северу от Полярного круга.

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46. Автовокзал расположен между жилой частью и промзоной. Отсюда можно уехать в аэропорт, Дудинку, Талнах, Кайеркан.

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47. Район Оганер расположен в стороне от Норильска. Это экспериментальный микрорайон — строители собирались создать образец заполярного города. В плане было 6 микрорайонов, которые превратят Оганер в третий город-спутник Норильска. Но после строительства первых домов с просторными квартирами было решено использовать типовую застройку, а в начале 1990-х новые здания строить перестали. Часть домов так и не была достроена.

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48. В 1994 году в Оганере построили 14-этажную Норильскую межрайонную больницу на 1010 коек, а в 2018 году рядом открыли Перинатальный центр.

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49. Водозабор на реке Норилке обеспечивает водой город и заводы. Протяженность трубопроводов — 425 км. Есть также три подземных источника, которые снабжают водой Центральный район и Кайеркан. В наземные сооружения аэропорта вода поступает из озера Алыкель.

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50. Район Талнах расположен в 25 км от Норильска и стал частью города только в 2004 году. Талнах образовался в 1960, когда была заложена первая скважина в месторождении медно-никелевых полиметаллических руд. Сегодня в районе проживает более 48 тысяч человек.

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51. Здесь есть своя обогатительная фабрика, ТЭЦ и несколько рудников — включая самый крупный в Норильском промышленном районе рудник «Октябрьский» и самый глубокий в России и Евразии «Скалистый». Талнах — известен как рудная столица России. Общая протяженность подземных горных выработок Талнахских рудников — около трех тысяч километров.

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52. Медный завод — одно из основных предприятий в технологической цепочке ГМК «Норильский никель». Завод построили по приказу Сталина — и первый слиток меди ему доставили на второй день после запуска предприятия в 1949 году. Завод перерабатывает весь объем медных концентратов Норильской и Талнахской обогатительных фабрик и медные аноды Надеждинского металлургического завода. Норильский комбинат входит в первую десятку мировых производителей меди. По статистике, в Норильске выплавлена каждая вторая тонна российской меди и каждая сороковая тонна в мире.

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53. Надеждинский металлургический завод — это самое молодое и высокотехнологичное предприятие «Норильского никеля». Завод располагается на плато Надежда — раньше здесь был аэропорт. Надеждинский металлургический завод перерабатывает весь объем никелевого и пирротинового концентратов Талнахской обогатительной фабрики, около 15% никелевого концентрата Норильской обогатительной фабрики и весь объём медного концентрата Никелевого завода.

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54. Кайеркан начали строить в 1943 году, когда неподалёку обнаружили и начали разрабатывать месторождение угля. В 1956 году Кайеркан стал рабочим посёлком. Когда рядом построили Надеждинский металлургический завод, население Кайеркана увеличилось и он стал городом. С 2005 года Кайеркан — один из районов Норильска, хотя и находится от него в 24 км.

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55. В 1970-х годах Норильский комбинат перешёл на газовое топливо, поэтому угля в Кайеркане теперь добывают гораздо меньше. В то время вокруг Норильска было много шахтёрских посёлков, которые занимались добычей угля — их расселяли и закрывали. Но жителям Кайеркана повезло — они из шахтёров превратились в металлургов и теперь большая часть населения работает на Надеждинском заводе.

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56. Один из расселённых домов Норильска, который сейчас готовится к сносу.

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57. Строительная улица района Кайеркан выходит на железную дорогу и трассу из Норильска в Дудинку.

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58. В декабре 2021 года Правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития Норильска — город ждёт реновация жилищного фонда, модернизация и капитальный ремонт.

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59. Сейчас в Кайеркане проживает более 21 тысячи человек.

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60. Паровоз Гр-274 — памятник времён первой железной дороги, которая соединяла Норильск и Дудинку. Когда ресурсов узкоколейки стало недостаточно — построили дорогу с нормальной шириной колеи и в 1952 году начали демонтировать старые пути. Но когда решили установить памятник строителям и железнодорожникам выяснилось, что паровозов и вагонеток не осталось. Подходящий паровоз нашли на Украине, морем доставили в Дудинку и установили только в 1992 году.

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62. Спортхолл «Айка» построили в 2020 году. Название выбирали всем городом — «Айка». Так звали медвежонка, которого спас в 1970-х кинодокументалист Юрий Ледин. Этот медвежонок несколько лет прожил в квартире своего спасителя, гулял по улицам города. Когда медведица выросла, её попытались отправить в природную среду — на один из островов архипелага Франца-Иосифа. Но она там не прижилась и решено было передать Айку Берлинскому зоопарку.

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63. Новая ярко-синяя отделка домов на улице 50 лет Октября.

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64. Детская больница украшена граффити.

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65. Торговый центр «Сити».

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67. Старое Норильское городское кладбище.

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68. Улица Советская.

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69. Улица Бегичева.